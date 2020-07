per Mail teilen

Nach dem gelungenen Klassenerhalt laufen beim Karlsruher SC die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Christian Eichner hat bei SWR Sport BW über seine Erwartungen gesprochen.

Seit Februar ist Christian Eichner Trainer des Karlsruher SC. Der gebürtige Sinsheimer übernahm die Mannschaft damals auf Platz 16 von Alois Schwarz. Trotz Abstiegskampf, versuchte er, dem Team seine eigene Spielphilosophie näherzubringen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, lies der 37-Jährige den KSC etwas offensiver spielen und früher pressen: "Das war sicherlich ab und zu ein Ritt auf der Rasierklinge, aber ich bin sehr froh, dass das gutgegangen ist." erzählte der Trainer am Sonntagabend im Interview mit SWR Sport.

Dauer 0:40 min Christian Eichner über die neue Spielweise des KSC Christian Eichner über die neue Spielweise des KSC

Geisterspiele erleichterten Coaching

Die Geisterspiele seien für den neuen Trainer zur rechten Zeit gekommen, da die Mannschaft in der reduzierten Geräuschkulisse seine Anweisungen besser verstand. So war es für sie leichter, die etwas anderen Vorstellungen des Coaches direkt umzusetzen.

Auch abseits des Platzes macht sich Eichner Gedanken über den optimalen Umgang mit seinen Akteuren: "Ich finde es eminent wichtig, dass ich mit jedem Spieler zumindest versuche, individuell umzugehen. Jeder braucht eine andere Ansprache", so der Trainer.

Dauer 0:34 min Christian Eichner über individuelle Spieleransprachen Christian Eichner über individuelle Spieleransprachen

Cheftrainer-Vertrag kurz vor Abschluss

Bis zum Saisonende arbeitete Eichner noch als Interimstrainer. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt soll nun die zukünftige Zusammenarbeit festgemacht werden: "Ich bin eigentlich soweit klar mit dem Sportdirektor", verrät Eichner bei SWR Sport. Er hofft, dass der Vertragsabschluss schon diese Woche verkündet werden kann. Thema in den Verhandlungen mit Oliver Kreuzer war auch die Laufzeit des Kontrakts.

Vorbild SC Freiburg

Der Trainer appelliert an eine nachhaltige Planung, auch um sich selbst zu schützen: "Wir sollten eine gewisse Stärke im Verein haben, dass es auch Phasen geben kann, wo die Ergebnisse mal nicht so stimmen." Dabei nennt der Trainer den SC Freiburg, der an Christian Streich auch nach einem Abstieg festhielt und mittlerweile seit über acht Jahren Kontinuität auf der Trainerbank lebt.

Erschwerte Bedingungen auf dem Transfermarkt

Um erstmal die nächste Spielzeit gut zu überstehen, ist aber zunächst eine gute Arbeit auf dem Transfermarkt gefordert. Dort herrschen durch die reduzierten finanziellen Mittel der Vereine in diesem Sommer besondere Umstände.

Dauer 0:34 min Christian Eichner über Konkurrenz auf dem Transfermarkt Christian Eichner über Konkurrenz auf dem Transfermarkt

Bleibt Torjäger Hofmann?

Eine wichtige Frage bleibt auch, ob Lebensversicherung Philipp Hofmann den Badenern erhalten bleibt. Der Cheftrainer ist optimistisch, dass der 17-malige Torschütze auch kommende Saison das KSC-Trikot trägt. Sicher ist das aber noch nicht: "Ich kenne das Geschäft und weiß, dass Dinge passieren können, die man als Trainer nicht will", sagt Eichner offen.

Dauer 0:28 min Christian Eichner über den Verbleib von Philipp Hofmann Christian Eichner über den Verbleib von Philipp Hofmann

Ob mit oder ohne den Topstürmer, Christian Eichner hat eine Vison für die neue Saison: "Ich will, dass die Mannschaft einen Wiedererkenungswert haben wird, dass die Leute, die ins Stadion kommen, sich mit der Mannschaft identifizieren können und Spaß haben. Wenn sie nach Hause gehen sollen sie sagen, dass sie gerne KSC-Fans sind."