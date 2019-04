per Mail teilen

Im SWR-Interview streitet KSC-Geschäftsführer Michael Becker ab, dass der Karlsruher SC um seine Zweitliga-Lizenz bangt. Der Verein muss trotzdem Sanktionen fürchten.

Der Karlsruher SC und seine Lizenz für die 2. Bundesliga: Ein Thema, dass die Badener wohl lieber schnell vom Tisch gehabt hätten. Vor allem in der heißen Endphase der laufenden Drittliga-Saison. Immerhin kämpft der KSC noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

DFL will keine Gäste-Fans im Regen

Der Ausnahmeantrag, die provisorische Südtribüne während des Umbaus nicht zu überdachen, wurde am Dienstag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgelehnt – bis zum 1. September 2019 muss also ein Dach auf der Südseite stehen. Gerade die Gäste-Fans hätten durch den fehlenden Schutz bei schlechtem Wetter einen unkomfortablen Nachteil, da man sie sie sprichwörtlich im Regen stehen lassen würde.

Die Stadt Karlsruhe ist Besitzerin und Bauherrin des Wildparkstadions, der KSC ihr Mieter. Insofern muss die Stadt auch die Baukosten tragen. Ursprünglich war geplant, dass nur die Nordtribüne im Wildparkstadion ein Dach bekommt. Die Kosten dafür hat die Stadt nach dem Beschluss des Karlsruher Gemeinderats übernommen. Jetzt steht der KSC mit der Finanzierung der Südtribüne, die gerade gebaut wird, vor einem neuen Problem.

Dauer 00:22 min KSC-Chef Becker: "Die ersten Signale sind positiv" KSC-Geschäftsführer Michael Becker darüber, wie die zusätzliche Überdachung der Südtribühne finanziert werden soll.

Gemeinsame Lösung mit der Stadt in Planung

In Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe soll das Anliegen nun schnellstmöglich geklärt werden, sagt KSC-Geschäftsführer Michael Becker: "Wir haben nach dem Erst-Entscheid unsere Ansprechpartner bei der Stadt informiert. Die ersten Signale sind positiv. Am 14. Mai soll es eine außerordentliche Gemeinderatssitzung geben." Laut Becker sollen beide Dächer etwa eine Million Euro kosten.

Problem Südtribüne: Der KSC muss nun doch für ein Dach auf den provisorischen Zuschauerrängen sorgen. Die Stadt wollte durch den Verzicht rund 600.000 Euro sparen Imago imago images / Sportfoto Rudel

KSC nimmt Lizenzverstoß bewusst in Kauf

Sollte der Verein diese Auflagen letztlich nicht erfüllen können, müsste der KSC mit Strafen rechnen: "Dann würden wir faktisch gegen die Lizenzierungsauflage verstoßen und haben dann entsprechende Sanktionen der DFL zu erwarten", sagt Becker. Bei einem Aufstieg sei der eigene Spielbetrieb in der 2. Fußball-Bundesliga nicht in Gefahr, meint Becker weiter, da die DFL-Sanktionen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind. Becker hält Geldstrafen oder einen Punkte-Abzug in der Tabelle für wahrscheinlicher.

Die Kosten für das neue Dach der Nordtribüne wurden im Februar 2019 vom Gemeinderat abgesegnet. Imago imago images / Sportfoto Rudel

Die beste Strategie: Optimismus

Die Frage, ob die Karlsruher Lizenz nun bedroht sei oder nicht, beantwortete Michael Becker mit einem klaren: "Nein, die Lizenz ist nicht in Gefahr." Wie die Karlsruher dieses Problem lösen wollen, wird sich frühestens bei der außerordentlichen Gemeinderatssitzung im Mai klären. In der Sportstätte im Karlsruher Hardtwald ist man diesbezüglich guter Dinge: "Ich glaube schon, dass wir gemeinsam mit der Stadt eine Lösung finden."