Der Karlsruher SC hat Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen den Hamburger SV (2:4) eingelegt. Es geht um die ungeklärte Spielberechtigung des HSV-Profis Bakery Jatta. Der Klub sollte diesen Einspruch zurückziehen, meint SWR-Sportredakteur Johannes Seemüller.

Der Fall Bakery Jatta wird immer verrückter. Jetzt will der 1. FC Nürnberg vor dem DFB-Sportgericht offenbar einen Kronzeugen aus dem Senegal vorsprechen lassen. Dieser soll angeblich Beweise liefern, dass Jatta beim Hamburger SV unter falscher Identität aufläuft. Jatta selbst gab am Dienstag erneut eine Stellungnahme beim Bezirksamt in Hamburg ab. Es ist ja in Ordnung, dass diese Angelegenheit aufgeklärt wird. Heißt Bakery tatsächlich Jatta oder eigentlich Daffeh? Ist er nun 21 oder 23 Jahre alt?

Juristische oder menschliche Ebene?

Diese Prüfung mag für alle Paragraphenreiter und Ordnungsliebhaber wichtig sein. Formaljuristisch muss tatsächlich geprüft werden, ob Jattas Aufenthaltstitel auf falschen Angaben beruht, wofür es derzeit aber keine Beweise gibt. Sollte Jatta sich sein Aufenthaltsrecht durch unwahre Angaben erschlichen haben, dann wäre dies eine Straftat und das Ende seiner Aufenthaltserlaubnis. In diesem Fall würde auch der DFB Jattas Spielberechtigung für ungültig erklären. Soweit die juristische Ebene.

Aber es gibt auch noch eine andere Ebene. Die menschliche. Am Sonntag wurde Bakery Jatta im Karlsruher Wildparkstadion bei fast jedem Ballkontakt von etlichen KSC-Fans ausgepfiffen. Ausgerechnet dieser junge Mann, der 2015 - laut eigener Version - vor der Diktatur Gambias durch die Sahara bis nach Nordafrika und über das Mittelmeer geflohen ist. Der inzwischen gut Deutsch spricht. Der als Paradebeispiel für gelungene Integration gilt. Aber wen jucken Einzelschicksale, wenn man das Optimum für seinen Klub herausholen will?

Unerlaubter sportlicher Vorteil?

Der Karlsruher SC legte am Montag Einspruch ein gegen die Wertung des HSV-Spiels. In einer Vereinsmitteilung hieß es, dies tue der Klub "im Hinblick auf die nach wie vor ungeklärte Situation um die Spielberechtigung des HSV-Spielers Bakery Jatta." Einsprüche sind ein legitimes Mittel. Wenn Vereine sich einen unerlaubten sportlichen Vorteil verschaffen, hat der Gegner das Recht, sich zu wehren. So hatten es der VfL Bochum und der 1. FC Nürnberg nach ihren Niederlagen gegen den HSV auch gemacht.

Wenn der Gegner einen Spieler eingesetzt hat, der gedopt war, muss der Verein Einspruch einlegen. Wenn der Schiri vor der Partie im Wettbüro vorbeigeschaut hat, muss der Klub dagegen vorgehen. Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass beim Gegner nicht Lars Bender, sondern Zwillingsbruder Sven gekickt hat, dann muss der Verein sich ebenfalls wehren. Denn dies sind allesamt Fälle, die ganz konkrete Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben. Der Fall Jatta aber ist anders.

Jatta, Daffeh oder Schneider?

Ob Bakery nun Jatta heißt oder Daffeh, Kingston oder Schneider, ob er 21 oder 23 oder 27 Jahre alt ist - das hat auf seine Leistung auf dem Platz und damit auf das Spiel null Einfluss. Das sieht selbst der offzielle Fan-Dachverband des KSC so: "Muss man doch klar anerkennen, dass es sich bei Bakery Jatta um einen Fußballspieler handelt, der – egal wie alt er nun wirklich ist, oder woher er auch immer kommen mag – seinen Job erledigt und dies so, dass er auch für den Karlsruher SC eine Bereicherung als Spieler wäre."

Wen hat Jatta betrogen?

Mal im Ernst: Jatta hat fußballerisch niemanden betrogen. Niemand ist geschädigt. Im Gegenteil: Viele Fußballfans freuen sich über seine Eleganz auf dem Platz. Eigentlich gibt es kein Problem. Wären da nicht die Vereinsfunktionäre auf ihrer kleinkarierten Jagd nach Punkten, die sie rein sportlich nicht verdient haben.

Selbst der Fan-Dachverband fordert mit einem guten Gespür für die Situation seinen eigenen Verein dazu auf, die sportliche Niederlage gegen den HSV zu akzeptieren und "keinen Protest gegen die Spielwertung" einzulegen. Etlichen KSC-Fans scheint der Einspruch ihres Klubs peinlich zu sein.

Der KSC sollte seinen Einspruch zurückziehen. So wie Darmstadt 98 und der Chemnitzer FC nach ihren Spielen gegen den HSV erst gar keinen Einspruch eingelegt haben. Sonst outet sich der KSC als schlechter Verlierer.