Aufsteiger Karlsruher SC ist optimal in die neue Saison gestartet. Zwei Spiele, zwei Siege. Tabellenführung. Die Hälfte der KSC-Tore hat Neuzugang Philipp Hofmann erzielt.

Philipp Hofmann war der Matchwinner. Beim 4:2-Erfolg gegen Dynamo Dresden am Samstag hatte er zwei Tore erzielt. Nach seinem Treffer zum Saisonauftakt in Wehen Wiesbaden führt der Stürmer die Torjägerliste der 2. Bundesliga an. Der 26-Jährige, zu Saisonbeginn aus Braunschweig in den Wildpark gekommen, ist ein Hüne. 90 Kilo wiegt der gebürtige Arnsberger, 195 cm ist er groß. Teamkollege und KSC-Mannchaftskapitän David Pisot zeigte sich im SWR Sport-Interview begeistert: "Philipp ist ein Monster. Bei Standardsituationen ist er brandgefährlich. Er tut uns gut, das hat er in den ersten beiden Spielen bewiesen."

Hofmann war da, als die Partie kurz vor der Pause zu Gunsten von Gegner Dynamo Dresden zu kippen schien. Sascha Horvath hatte die Sachsen mit einem Kunstschuss in Führung gebracht. Dann war der KSC-Stürmer da. Hofmann erzielte nur eine Minute später den wichtigen Ausgleich - mit dem Kopf nach einer Ecke. Philipp Hofmann: "Wir haben uns gegen spielstarke Dresdner gut reingekämpft und die Chancen erarbeitet und am Ende verdient gewonnen."

Dauer 1:36 min Interview: KSC-Stürmer Philipp Hofmann KSC-Stürmer Philipp Hofmann hat beim 4:2-Sieg gegen Dynamo Dresden doppelt getroffen.

Trainer Schwartz: "Bin ein Fan von ihm"

Philipp Hofmann war in diesem Spiel ständig präsent, immer anspielbar, und er hatte auch das nötige Glück beim 2:1, als Dzenis Burnic sein Zuspiel ins eigene Tor lenkte. KSC-Trainer Alois Schwartz ballte an der Seitenlinie die Faust - und beglückwünschte sich womöglich klammheimlich, dass er Hofmann in den Wildpark gelotst hatte. "Philipp ist ein guter Kerl," sagt Schwartz. "Ich war schon ein Fan von ihm, als er U21-Nationalspieler war. Dann hat er einen Knick bekommen." Der Trainer vergleicht Hofmanns Werdegang mit dem von Stürmerkollege Marvin Pourié, der wie ein Globetrotter durch diverse Fußball-Ligen getingelt war. Jetzt ist Schwartz froh, dass er Hofmann in seinem Team hat. "Philipp kann das Spiel. Das hat man gegen Dresden gesehen."

"Egal, ob es schön aussieht"

Nach einem schnell ausgeführten Freistoss markierte Hofmann in der 67. Minute seinen zweiten Treffer zur Karlsruher 3:1-Führung. Mit links platzierte er den Ball aus 20 Metern im Dresdner Tor. Doppelpack für den Goalgetter. "Ich freue mich über alle Tore," lächelte er später ins SWR-Mikrofon. "Es ist egal, ob es schlecht oder schön aussieht."

Ihm macht es richtig Spaß beim badischen Zweitligisten. Für seine Teamkollegen findet er nur lobende Worte: "Wir sind ein geiler Haufen." Jetzt geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Liga-Konkurrenten Hannover 96 (Montag, 12. August, 18:30 Uhr). Hofmann ist optimistisch: "Wir haben Selbstvertrauen und wollen natürlich eine Runde weiter."