Insgesamt 591 Fans des Karlsruher SC haben vor dem Derby beim VfB Stuttgart einen Platzverweis der Polizei bekommen und durften das Fußballspiel nicht im Stadion verfolgen.

Als Grund nannte ein Polizeisprecher am Sonntag das Abbrennen von Pyrotechnik auf dem Weg vom Bahnhof in Untertürkheim zur Mercedes-Benz Arena. Zudem seien Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und Absperrmaterial beworfen worden. Im Fan-Block der Gäste waren bei dem Zweitliga-Spiel einige leere Plätze zu erkennen. In den sozialen Netzwerken wurde die Entscheidung der Polizei kritisiert.

Programm-Tipp Höhepunkte, Interviews und Analysen zum Zweitliga-Derby des VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC gibt es am Sonntag (24.November), ab 21:45 Uhr, bei SWR Sport im SWR Fernsehen BW. Pascal Stenzel vom VfB und David Pisot vom KSC sind zu Gast in der Sendung.

Insgesamt 591 KSC-Fans sei der Zugang zum Stadion verweigert worden, bestätigte die Polizei dem SWR. Unter den gesperrten Anhängern befanden sich auch sieben Jugendliche. Anlässlich des Fußballspiels ist die Polizei nach eigenen Angaben mit rund 700 Beamten im Einsatz.