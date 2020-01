Das Pflichtspiel-Jahr 2020 begann für den Karlsruher KSC mit einem herben Dämpfer. Nach der 0:1-Niederlage bei Schlusslicht Dynamo Dresden wird die Luft dünner im Tabellenkeller der 2. Bundesliga.

Es fing alles so gut an. Ende Juli 2019 startete der Karlsruher SC als Aufsteiger in die Zweitliga-Saison und gewann gleich zum Auftakt mit 2:1 beim SV Wehen Wiesbaden. Doch damit nicht genug. Es folgte ein 4:2-Erfolg über Dynamo Dresden und im DFB-Pokal besiegte das Team von Trainer Alois Schwartz Hannover 96 mit 2:0. Ein Traumstart für die Badener.

Von diesen rosigen Zeiten ist beim KSC Ende Januar 2020 jedoch nicht mehr viel übrig. Nach 19 Spieltagen hat Karlsruhe 20 Punkte auf dem Konto, das reicht vor dem Spiel der Nürnberger (17. Platz, 19 Punkte) beim HSV am Donnerstagabend gerade noch für Platz 15 in der Tabelle. Im Dezember gelang dem KSC in der 2. Bundesliga kein Sieg und mit der 0:1-Niederlage bei Dynamo Dresden zum Jahresauftakt setzte sich der Negativtrend fort. KSC-Chefcoach Alois Schwartz sprach nach dem verlorenen Spiel in Dresden von einer "verdienten Niederlage".

Vor allem die Niederlagen gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt sind schmerzhaft. Denn auch im letzten Spiel vor der Winterpause verlor der KSC ein Abstiegsduell – mit 0:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden (16. Platz, 20 Punkte).

Durch den Negativlauf ist die Abstiegszone bedrohlich nah, eine Trendwende im Heimspiel gegen Holstein Kiel (Samstag, 13:00 Uhr) dringend notwendig. Bei einer weiteren Niederlage könnte auch die Kritik an Aufstiegstrainer Alois Schwartz lauter werden.