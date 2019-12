Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hofft für das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth auf einen Lerneffekt. Personalsorgen gibt es keine.

Bei Arminia Bielefeld hatte seine Elf am vergangenen Freitag noch in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2 kassiert. "So wie wir gelernt haben, dass wir in der Offensive hintenraus immer ein Tor machen können, müssen wir in der Defensive auch bis zur letzten Sekunde aufpassen", sagte der 52-Jährige vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr).

Dauer 5:43 min Alois Schwartz zum Gegner Greuther Fürth Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hofft für das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth auf einen Lerneffekt. Personalsorgen gibt es keine.

Obwohl die neuntplatzierten Fürther auswärts in dieser Saison erst einmal gewonnen haben, will Schwartz den Kontrahenten nicht unterschätzen und sich nicht von statistischen Werten täuschen lassen. "Es ist eine spielstarke Mannschaft, mit viel Erfahrung in dieser Liga", sagte der Coach am Donnerstag: "Wir sind als Aufsteiger sowieso vor jedem Gegner gewarnt." Personalsorgen hat der Tabellen-Elfte vor dem 17. Spieltag nicht.