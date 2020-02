So richtig gut geht es vor dem badischen Duell zwischen Sandhausen und dem KSC keinem der beiden Clubs. Besonders Karlsruhe braucht dringend mal wieder einen Sieg. Für den Klassenerhalt und für den Trainer.

"Es hat zwei Tage gedauert bei mir, es hat ziemlich weh getan und es hat mich auch richtig sauer gemacht", schildert Christian Eichner sein Trainer-Innenleben nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Osnabrück. Was da am vergangenen Wochenende im Wildpark geschah, passt zur KSC-Situation. Lange 1:0 geführt, lange ein Mann mehr auf dem Platz und in der Nachspielzeit kurz und bündig von Osnabrück mit dem Ausgleich bestraft worden. Und so langsam gehen die Finger zum Zählen aus. Seit sieben Pflichtspielen sind die Karlsruher ohne Sieg. Nur ein Ligatreffer seit Mitte Dezember taugt fast genauso wenig wie Magerquark zum dick werden. Das Selbstvertrauen nimmt so jedenfalls nicht zu.

Trotz der Misere betont Eichner, dass die Einstellung im Team stimme. Und das er keinen seiner Spiler nach den Misserfolgen der vergangenen Wochen bestrafen müsse.

Dauer 0:21 min Christian Eichner: "Werde niemanden bestrafen müssen" KSC-Trainer Christian Eichner spricht über mögliche Änderungen im Kader vor dem Spiel in Sandhausen.

Wer soll es richten?

Es gibt nicht den einen Schuldigen. Darüber ist sich die Karlsruher Chefetage wohl im Klaren. Es bleibt also das Hoffen. Christian Eichner steht nun in Sandhausen (Sonntag, 13:30 Uhr) vor seinem vierten Pflichtspiel als verantwortlicher Trainer. "Wir haben in dieser Trainingswoche die Intensität ein bisschen hochgeschraubt und haben auch Spaß mit hineingepackt," verrät der 37-Jährige den sportlichen Verdauungsprozess nach dem Osnabrück-Spiel.

Gut nur für den KSC, dass es auch für den SV Sandhausen nach drei Niederlagen ohne eigenen Treffer überhaupt nicht läuft. Aber Eichner ist auch so ehrlich um festzustellen, dass "die Vor- und Nachbereitung keine Punkte bringt."

Die besondere Situation des Trainers

Noch immer besitzt Christian Eichner keinen Vertrag als Cheftrainer. Der ehemalige Linksverteidiger sieht Parallelen zur Trainer-Situation beim FC Bayern. Auch in München arbeitet der frühere Co-Trainer Hansi Flick als Chefcoach, weiß aber noch nicht, ob er nach der Saison weitermachen darf. Deswegen sagt Eichner: "Ich tue gut daran, mich auf die Mannschaft zu konzentrieren. Und alles andere liegt nicht in meiner Hand." Zurzeit absolviert Eichner seine Trainerausbildung in der Sportschule Hennef.

Dauer 0:44 min Christian Eichner: "Klarheit wünscht sich jeder" KSC-Trainer Christian Eichner spricht über seine Situation beim abstiegsbedrohten Zweitligisten.

Die Treue der Fans

Auch wenn der KSC wieder einmal am Abgrund zur 3. Liga steht: Die Unterstützung der Fans bleibt ungebrochen. Rund 2.500 Karlsruher Anhänger wollen das Auswärtsspiel in Sandhausen zumindest in Sachen Stimmung in ein Heimspiel verwaneln. Ob das Christian Eichner vor weiteren Tagen des Schmerzes bewahrt, ist allerdings recht unsicher. Denn der SV Sandhausen wird alles daran setzen, seine eigene Negativserie zu beenden.