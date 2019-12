per Mail teilen

Der ehemalige Bundesliga-Spieler, -Trainer und -Manager Carl-Heinz Rühl ist tot. Rühl war lange Zeit erfolgreich als Trainer und Manager beim Karlsruher SC tätig.

Wie seine früheren Klubs MSV Duisburg und Karlsruher SC mitteilten, starb der gebürtige Berliner am Montag im Alter von 80 Jahren. Rühl hatte als Spieler unter anderem für die Meidericher, den 1. FC Köln und Hertha BSC gespielt, im deutschen Oberhaus dabei 204 Spiele bestritten und 65 Tore erzielt. Seinen größten Erfolg feierte er im Trikot der Kölner mit dem Gewinn des DFB-Pokals 1968.

Als Trainer war Rühl unter anderem nach Duisburg zurückgekehrt und hatte für Borussia Dortmund gearbeitet. Die längste Zeit an der Seitenlinie verbrachte er beim Karlsruher SC. Zwischen 1974 und 1977 coachte er die Badener bei 112 Spielen. Zu Managerzeiten war Rühl erneut für den Karlsruher SC (1986-1994) tätig.

Dauer 0:47 min Carl-Heinz Rühl im Portrait Carl-Heinz Rühl im Portrait

Erfolgreiche Zeit als KSC-Manager

Als Rühl im Frühjahr 1986 als Manager zum KSC zurückkehrte, war Lothar Buchmann Trainer der Badener in der 2. Bundesliga. Nach der Entlassung Buchmanns stand bei der Trainersuche für die Saison 1986/87 Rühls fachliche Kompetenz dann gleich vor einer Bewährungsprobe. Im Einvernehmen mit Präsident Roland Schmider und dem Verwaltungsrat wurde auf den Trainer-Neuling Winfried Schäfer von Borussia Mönchengladbach gesetzt.

Dessen Ehrgeiz war in Karlsruhe aus seinen zwei Spielzeiten als KSC-Spieler 1975–77 unter Trainer Rühl bestens bekannt. Insbesondere der Präsident setzte auf das Tandem Rühl/Schäfer. Hier der erfahrene und ausgleichende Fußballfachmann mit wirtschaftlichem Kalkül, daneben der "brennende" Trainerneuling, der bestrebt sein würde, nach einer erfolgreichen Spielerkarriere Vergleichbares als Trainer aufzubauen. Der sofortige Aufstieg 1987 bestätigte die Hoffnungen. Die folgenden erfolgreichen Jahre in der Bundesliga sprachen eindeutig für das partnerschaftliche Wirken in der sportlichen Führung des Karlsruher SC. Auch international sorgten die Badener für Furore (u.a. 1993 mit dem legendären 7:0-Sieg gegen den FC Valencia im Uefa-Pokal).

Am 14. November hatte Rühl noch seinen 80. Geburtstag gefeiert.