Schneller, moderner, finanzstärker: So soll der Karlsruher SC nach der Ausgliederung seiner Fußballabteilung werden. Das ist zumindest die klare Vision der Verantwortlichen des Zweitligisten. Doch bis dahin braucht es Zeit.

Ein alter blau-weißer Bus im Stil der 50er Jahre bekommt ein modernes Design verpasst und wechselt auf die linke Überholspur: Mit einer solchen Präsentation hat der Karlsruher SC seinen Mitgliedern die Ausgliederung schmackhaft gemacht - und genau so soll es dem Zweitligisten nach dem mit 88,2 Prozent klar positiv ausgefallenen Votum künftig ergehen.

Mit der Ausgliederung der Fußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft wird der Traditionsclub nach Vorstellung seiner Verantwortlichen schneller, moderner und vor allem finanzstärker.

"In der heutigen Situation des Profifußballs geht es ohne Kapital einfach nicht mehr. Ich bin stolz auf unsere Mitglieder, dass sie das erkannt haben." KSC-Präsident Ingo Wellenreuther

Ausgliederung schon zum Jahreswechsel wirksam?

Rund zehn Millionen Euro frisches Geld erhoffen sich die KSC-Bosse nach dpa-Informationen grob von dem erfolgten Schritt. Dieser scheint auch aus Sicht der Mitglieder der richtige zu sein. Schon eine Dreiviertelmehrheit hätte für die Ausgliederung genügt.

"Jetzt muss der Beschluss vollzogen, das bedeutet, formal durchgeführt werden", kündigte Wellenreuther den nächsten Schritt an. Die Ausgliederung in eine GmbH & Co KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis) möchte der ehemalige UEFA-Cup-Halbfinalist bis Ende August realisieren.

Geldsparen durch schnelle Umsetzungt?

"Denn wenn man so etwas innerhalb der ersten acht Monate des Jahres über die Bühne bringt, kann die Ausgliederung bereits zum 1. Januar des laufenden Jahres wirken. Das bedeutet für den KSC noch einmal eine Steuerersparnis von rund 500 000 Euro", betonte der Jurist.

Diese Summe würde ausreichen, um die Kosten der Ausgliederung zu decken. Nach den Sommerferien soll der Ausgliederungsausschuss des Vereins wieder zusammenkommen, um über konkrete Dinge wie die geplanten Aktienpakete zu diskutieren.

Aktien sollen breit gestreut werden

"Mit einer Ausgabe von Aktien noch in diesem Jahr ist realistischerweise nicht mehr zu rechnen", sagte Geschäftsführer Michael Becker. Er betonte noch einmal, dass der KSC ein breite Streuung der Aktien erreichen will. "Die Mitglieder und Fans werden wir als erstes mit ins Boot nehmen", sagte er.

Darüber hinaus sollen auch Investoren Aktien erwerben können. Laut Gesellschaftsvertrag darf jedoch kein Investor mehr als 25 Prozent der Gesellschaft ohne Zustimmung der Mitglieder des Stammvereins erwerben. Die neuen Aktien werden vermutlich zwischen 50 und 100 Euro kosten.