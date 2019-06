per Mail teilen

Zweitligist Karlsruher SC darf seine Fußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung votierten 88,2 Prozent für einen entsprechenden Antrag.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte fand die Mitgliederversammlung des Karlsruher SC im Wildparkstadion statt. Bevor es ans Eingemachte ging, wurden als kleine Überraschung zunächst die Neuzugänge vorgestellt, die wie die komplette Mannschaft und das Trainerteam anwesend waren.

Ausgliederung: Ja oder Nein?

Thema des Tages war natürlich die Abstimmung über die Ausgliederung des wirtschaftlichen Teils des eingetragenen Vereins in eine Kapitalgesellschaft. Nach der Begrüßung von Präsident Ingo Wellenreuther stellte Geschäftsführer Michael Becker die Idee der Ausgliederung sowie deren Entstehung vor und stellte die Gründe dar, welche für eine Ausgliederung sprechen.

Anschließend musste sich die Führung den Fragen der Mitglieder stellen. Gerade da andere Vereine wie der SC Freiburg oder Mainz 05 auf eine Ausgliederung verzichten, war die Skepsis der KSC-Mitglieder teilweise hoch.

Die KSC-Mitglieder sagen mit 88 Prozent "Ja" zur Ausgliederung! #KSCmeineHeimat #DeineStimmeGroßeChance https://t.co/URFqJ6Esm7 Karlsruher SC e.V., Twitter, 29.6.2019, 13:45 Uhr

Die Abstimmung war letztendlich sehr eindeutig und es entfielen 88,20 Prozent der 873 abgegebenen gültigen Stimmen auf den entsprechenden Antrag der Vereinsgremien auf Umwandlung zur GmbH & Co KGaA. 103 der anwesenden Mitglieder votierten dagegen.

Um eine Ausgliederung durchzuführen und die nötigen Satzungsänderungen vorzunehmen, war der Beschluss der KSC-Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertel-Mehrheit notwendig.

Durch die Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft ist es dem KSC künftig möglich, strategischen Partnern Anteile zu gewähren. Für die Badener war es die weitreichendste Veränderung in der Clubgeschichte seit der Fusion zum Karlsruher SC am 16. Oktober 1952.

Wellenreuter ist zufrieden

"Mit der Ausgliederung stellen wir eine entscheidende Weiche für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins. Unser Dank gilt allen Beteiligten und den Mitgliedern des Ausgliederungsausschuss", erklärte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther im Namen des Präsidiums auf der Homepage des KSC.

"Der KSC war vor der Ausgliederung der KSC und wird es auch danach bleiben. Wir überführen den Profibetrieb nun in ein modernes und zukunftsfähiges Unternehmen. Dabei ist es uns auch in Zukunft sehr wichtig, jederzeit die 50+1-Regel und die Rechte der Vereinsmitglieder zu wahren."