Der Karlsruher SC will gegen Sandhausen den Negativtrend stoppen

Der Karlsruher SC empfängt am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga den SV Sandhausen zum baden-württembergischen Duell. Gegen den SVS will die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz nach zuletzt drei Pleiten zurück in die Erfolgsspur finden.