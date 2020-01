per Mail teilen

Marvin Pourié will weg. Erst im Sommer 2019 verlängerte der Mittelstürmer seinen Vertrag beim Karlsruher SC bis 2022. Jetzt zieht es den Aufstiegshelden der letzten Saison vermutlich in neue Gefilde.

Elf verschiedene Vereinslogos trug Marvin Pourié bisher in seiner Laufbahn als Profifußballer auf der Brust. Bald könnte das zwölfte Wappen in seiner Sammlung dazukommen. Der 29-Jährige möchte Medienberichten zufolge den Karlsruher SC verlassen. "Marvin Pourié hat uns vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er den Verein verlassen will", sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer den "Badischen Neuesten Nachrichten".

Auf Nachfrage von SWR Sport hieß es, bei den Karlsruhern nehme man dieses Vorhaben hin. Man sei nun darum "bemüht, dass es in der Mannschaft ruhig bleibt", teilte Pressesprecher Florian Kornprobst aus dem spanischen Trainingslager Estepona mit.

Überraschende Entwicklung

Für den badischen Traditionsklub ist die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Pourié nicht gerade positiv. Noch im Sommer 2019 sprach der Offensivmann in der Sonntagabend-Sendung von SWR Sport davon, seine fußballerische Heimat vorerst gefunden zu haben. Er verlängerte seinen Kontrakt beim Aufsteiger bis 2022.

Dauer 7:43 min Marvin Pourié - im SWR Sport Interview Marvin Pourié - im SWR Sport Interview

Wirtschaftliche Herausforderung für den KSC

Sportlich gesehen könnten die Karlsruher den Abgang von Pourié verkraften. Mit Philipp Hofmann steht ein Knipser in Topform zur Verfügung. Mit zehn Treffern hat der 26-Jährige seinem wechselwilligen Kollegen den Rang als besten Stürmer des KSC längst abgelaufen. Zudem stehen Trainer Alois Schwartz mit Anton Fink, Marco Djuricin und Saliou Sané im Falle eines Ausfalls von Hofmann ausreichend Alternativen im Sturm zur Verfügung.

Aber der Wechselwunsch Pouriés dürfte in wirtschaftlicher Hinsicht einen faden Beigeschmack für Karlsruhe haben. Die vor sechs Monaten getätigte Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre wird Kreuzer vor diverse Schwierigkeiten stellen. Es muss ein Verein gefunden werden, der die Bedingungen eines Verkaufs oder einer Leihgabe des Stürmers erfüllen kann.

Torflaute bei Marvin Pourié

Zu Saisonbeginn sah alles danach aus, als könnte Pourié seine guten Leistungen im KSC-Dress auch in der 2. Bundesliga unter Beweis stellen. Direkt im ersten Spiel der aktuellen Spielzeit traf er gegen Wehen Wiesbaden. Danach kam die erste Durststrecke. Erst elf Spieltage später netzte der Torjäger zum zweiten Mal ein. Was dann folgte, war die nächste Torflaute, die bis zum Ende der Rückrunde anhielt.

In die Startelf schaffte er es bisher neun Mal, sieben Mal wurde er eingewechselt. Zum Vergleich: In der vorherigen Saison durfte er 37 Mal von Beginn an ran.

Vereinswechsel: Keine Seltenheit bei Pourié

Für viele Fußballprofis ist es nicht einfach, sesshaft zu werden. Pourié ist hierfür ein Paradebeispiel. Nachdem er bereits in England, Belgien, Russland und Dänemark spielte, zog es ihn im Januar 2018 nach sechseinhalb Jahren zurück nach Deutschland. Hier scheint er bleiben zu wollen. Im Gespräch sind mehrere Vereine aus der 2. Bundesliga und der 3. Liga. Ob er allerdings bei einem neuen Verein seine Heimat finden wird, bleibt offen.