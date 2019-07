per Mail teilen

Nach einigen turbulenten Jahren hat Stürmer Marvin Pourié beim Karlsruher SC seine fußballerische Heimat gefunden. Doch zu Ende ist sein Weg noch lange nicht.

Bereits in jungen Jahren bekam Marvin Pourié eine große Fußballerkarriere vorhergesagt. Denn der Stürmer mit dem guten Torriecher brachte alles mit, was ein Jugendspieler für den Durchbruch im Profigeschäft braucht. Über die Stationen Borussia Dortmund und FC Liverpool landete Pourié beim FC Schalke 04, der ihn postwendend an den Münchner Traditionsklub 1860 auslieh, wo er Spielpraxis sammeln sollte.

Doch der damals hitzköpfige 18-Jährige war keiner, der sich gerne unterordnete und leistete sich einige Fehltritte. Nach zwei Handgreiflichkeiten mit Mannschaftkollege Torben Hoffmann flog Pourié schließlich aus dem Münchner Kader und galt in Deutschland fortan als schwieriger Charakter.

Flucht durch Europa

"Ich bin fast geflohen, weil ich in Deutschland keine Chance mehr bekommen habe", sagt Pourié heute. Erst nach einer knapp achtjährigen Europa-Tournee durch Dänemark, Belgien und Russland führte ihn sein Weg schließlich zurück in die Heimat. Genauer gesagt nach Baden zum Karlsruher SC. Dort scheint der Wandervogel mittlerweile vollends angekommen zu sein. 22 Tore in 37 Ligaspielen sprechen eine deutliche Sprache: Marvin Pouré schoss den KSC zum Aufstieg und sich selbst zum Spieler der Saison.

Ein Grund für die plötzliche Leistungsexplosion des 27-Jährigen ist offenbar die über die Jahre gewonnene Reife und Demut. "Für mich ist die Sache mittlerweile Geschichte. Mit Torben Hoffmann würde ich mich heute an die Theke setzen, ein Bierchen trinken und ganz normal reden", sagt Pourié über seinen alten Weggefährten. Seine Mannschaftskollegen beim KSC wissen den extrovertierten und selbtbewussten Pourié zu schätzen. "Marvin ist positiv bekloppt. Wir sind froh, dass wir ihn haben", sagt Anton Fink über seinen kongenialen Sturmpartner.

Pourié trägt seine komplizierte Geschichte im Namen

Im Team wird Pourié nur "Shaker" genannt. Als er neu zur Mannschaft stieß musste er viel aufholen, der Fitnesstrainer versorgte ihn mit mehreren Shakes am Tag. Und der Name blieb haften.

Ein anderer Grund für den Spitznamen könnte aber auch die diffizile Aussprache seines Nachnamens sein, dem die Kollegen durch das einfache "Shaker" entgehen. Im Nachnamen "Pourié" ist ein Accent aigu auf dem "é", den Accent spricht man aber nicht. Er möchte aber, dass das "e" dennoch ausgesprochen wird, das ist dem Stürmer wichtig. Nur nicht als helles "e" wie in "Schnee", sondern als dunkles "e", wie in "Historie". Der Nachname stammt tatsächlich aus dem Französischen. Seine Vorfahren sind Hugenotten, die aus ihrer Heimat flüchteten und in Deutschland ansässig wurden.

Nun also wohnt er in Sinzheim bei Baden-Baden. Etwas mehr als 5 000 Einwohner, ein wenig Industrie, drei Bäcker, zwei Metzger und eine Grundschule, in der der ältere Sohn glücklich ist. Ehefrau Pia arbeitet im örtlichen Fitnessstudio. Sie haben dort in einem Neubaugebiet eine neue Heimat gefunden. Alles ziemlich normal und weit weg von Nobelitalienern und Designerboutiquen.

Marvin Pourié ist weit gereist: England, Dänemark, Russland. Vielleicht musste er weit reisen, um wieder in der Heimat anzukommen. Heimat sagen sie in England, ist da, wo das Herz ist. Marvin Pourié ist zurück in Deutschland und sein Herz schlägt nun im Badischen.