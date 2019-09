Der Negativlauf des Karlsruher SC hält an: Am fünften Spieltag der 2. Bundesliga unterlag der Aufsteiger beim VfL Osnabrück deutlich mit 0:3 (0:1).

Dabei begann Karlsruhe stark. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz machte allerdings aus der anfänglichen Überlegenheit zu wenig und patzte überdies in der Defensive, was Osnabrücks Angreifer Marco Alvarez ausnutzte und zur Führung für die Hausherren traf (22. Minute). KSC-Innenverteidiger Daniel Gordon hatte gepatzt. Der Treffer spielte den Niedersachsen in die Karten - sie waren in der Folge bedacht, defensiv sicher zu stehen und nach Ballgewinnen schnell zu kontern.

Dauer 0:41 min Osnabrück schlägt den KSC deutlich mit 3:0 Osnabrück schlägt den KSC deutlich mit 3:0

Eine Taktik, die aufging. Erneut Alvarez per Foulelfmeter (48., nach Foul von Damian Roßbach) und Joost van Aken (80.) Minute legten für den VfL nach und sorgten für den letztlich verdienten, aber in der Höhe zu deutlichen Erfolg.

Der Blick geht nach unten

Der KSC, der mit zwei Liga-Siegen und dem Pokalerfolg gegen Hannover 96 so stark in die Saison gestartet war, muss den Blick jetzt vorerst nach unten richten. Die Badener liegen mit sechs Punkten zwar noch auf Rang zehn, der Vorsprung auf den Relegationsrang 16, den Darmstadt 98 belegt, beträgt aber nur noch einen Zähler.