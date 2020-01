per Mail teilen

Im Kellerduell der 2. Bundesliga hat der Karlsruher SC eine bittere Niederlage kassiert. Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz bei Schlusslicht Dynamo Dresden mit 0:1 (0:1).

Dresden feierte im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Kauczinski - der früher unter anderem in Karlsruhe tätig war - den ersten Sieg. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nach dem vierten Saisonerfolg noch vier Punkte. Der KSC liegt weiter auf Rang 15, könnte aber am Donnerstag noch abrutschen, falls Nürnberg in Hamburg punktet.

Dauer 0:45 min Dynamo Dresden schlägt Karlsruhe 1:0 Dynamo Dresden schlägt Karlsruhe 1:0

Marco Terrazzino mit dem goldenen Treffer

Die Freiburger Leihgabe Marco Terrazzino brachte die Sachsen, die zuvor fünfmal in Folge sieglos geblieben waren, in Führung (38. Minute). 27.595 Zuschauer sahen eine schwache Partie mit wenigen Höhepunkten, die Gastgeber gingen mit mehr Aggressivität und Zweikampfstärke zu Werke.

Kauczinski hatte am 10. Dezember die Nachfolge des eine Woche zuvor entlassenen Cristian Fiel angetreten. Beim KSC hatte er in verschiedenen Funktionen von 2001 bis 2016 gearbeitet. Drei der sechs Winterzugänge standen bei Dynamo auf dem Platz: neben Terrazzino auch die Heidenheimer Leihgabe Patrick Schmidt, der ebenfalls ausgeliehene Ondrej Petrak (1. FC Nürnberg) wurde im Gegensatz zu Godsway Donyoh (Leihgabe vom FC Nordsjaelland) eingewechselt. Josef Husbauer (Leihe von Slavia Prag) und der frühere dänische Nationalspieler Simon Makienok, dessen Wechsel vom FC Utrecht wenige Stunden zuvor bestätigt worden war, fehlten noch im Kader.

Dynamo Dresden - Karlsruher SC 1:0 (1:0) Dresden: Broll - Wahlqvist, Ballas, Nikolaou, Hamalainen - Burnic, Klingenburg - Horvath (90. Petrak), Ebert (79. Atik), Terrazzino - Schmidt (75. Jeremejeff). - Trainer: Kauczinski Karlsruhe: Uphoff - Thiede (79. Fink), Gordon, Pisot, Roßbach (61. Lorenz) - Fröde (62. Djuricin) - Stiefler, Wanitzek, Gondorf, Carlson - Hofmann. - Trainer: Schwartz Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz) Tore: 1:0 Terrazzino (38.) Zuschauer: 27.595

Beim KSC stand der einzige Neuzugang, der aus Freiburg ausgeliehene Mittelfeldspieler Jerome Gondorf, in der Startelf.