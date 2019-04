Fußball, 3. Liga live: Karlsruher SC - SpVgg Unterhaching

Damian Roßbach will mit dem Karlsruher SC zurück in die 2. Bundesliga. Doch nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Wehen Wiesbaden ist der KSC auf den Relegationsplatz abgerutscht. Und mit der SpVgg Unterhaching stellt sich am Samstag ein unangenehmer Gegner in den Weg.

Samstag, 6. April, ab 14:00 Uhr, im SWR Fernsehen & im Livestream. Highlights weiterer Drittligavereine und Interviews, sehen Sie am Samstag um 17:30 Uhr in "Sport am Samstag" im SWR Fernsehen BW.