Nach dem Aufstieg mit dem Karlsruher SC hat Marvin Pourié gleich den nächsten Grund zum Jubeln: Der Angreifer ist zum "Spieler der Saison" in der 3. Liga gewählt worden.

Das ist das Resultat eines Online-Votings durch den DFB, an dem sich auf Facebook und Instagram Fans beteiligen konnten.

Dauer 01:39 min KSC-Stürmer Marvin Pourié auf der Suche nach der Heimat Marvin Pourié ist beim Karlsruher SC für die wichtigen Tore verantwortlich. In Sinzheim hat er sein Familienglück gefunden. Mehr dazu hier: https://www.swr.de/sport/fussball/karlsruher-sc/3,ksc-pourie-gesichter-der-liga-100.html

Klarer Sieg vor Nils Körber

Pourié setzte sich gegen Torhüter Nils Körber vom VfL Osnabrück durch. Von insgesamt 23.135 abgegebenen Stimmen entfielen 59 Prozent auf den KSC-Torjäger. 9510 User stimmten für Körber ab. Der VfL-Keeper darf sich damit trösten, dass Osnabrück als Drittligameister bereits frühezeitg den Aufstieg in die 2. Bundesliga klar gemacht hatte.

Dauer 01:27 min Karlsruher SC macht Zweitliga-Aufstieg perfekt Der Karlsruher SC steht nach dem VfL Osnabrück als zweiter Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga fest. Mit einem klaren Erfolg in Münster ließen sich die Badener die Rückkehr nicht mehr nehmen.

Am letzten Wochenende hatte der KSC durch ein 4:1 bei Preußen Münster nachgezogen. Dabei hatte auch Pourié getroffen. Der Stürmer weist nun 22 Tore in 36 Liga-Spielen für Karlsruhe auf und führt damit einen Spieltag vor Saisonende die Torschützenliste an.