Nach einigen turbulenten Jahren hat Marvin Pourié beim Karlsruher SC seine fußballerische Heimat gefunden. Am Samstag möchte der Torjäger seine starke Quote gegen den Halleschen FC weiter ausbauen.

Bereits in jungen Jahren bekam Marvin Pourié eine große Fußballerkarriere attestiert. Denn der Stürmer mit dem guten Torriecher brachte alles mit, was ein Jugendspieler für den Durchbruch im Profigeschäft braucht. Über die Stationen Borussia Dortmund und FC Liverpool landete Pourié beim FC Schalke 04, der ihn postwendend an den Münchner Traditionsklub 1860 auslieh, wo er Spielpraxis sammeln sollte.

Doch der damals hitzköpfige 18-Jährige war keiner, der sich gerne unterordnete und leistete sich einige Fehltritte. Nach zwei Handgreiflichkeiten mit Mannschaftkollege Torben Hoffmann flog Pourié schließlich aus dem Münchner Kader und galt in Deutschland fortan als schwieriger Charakter.

Dauer 00:26 min Marvin Pourié spricht über seine Vergangenheit KSC-Stürmer Marvin Pouriße hat einige turbulente Jahre hinter sich. Mittlerweile hat er in Karlsruhe seine fußballerische Heimat gefunden.

Flucht durch Europa

"Ich bin fast geflohen, weil ich in Deutschland keine Chance mehr bekommen habe", sagt Pourié heute. Erst nach einer knapp achtjährigen Europa-Tournee durch Dänemark, Belgien und Russland führte ihn sein Weg schließlich zurück in die Heimat. Genauer gesagt nach Baden zum Karlsruher SC. Dort scheint der Wandervogel nach Anlaufschwierigkeiten zu Saisonbeginn mittlerweile vollends angekommen zu sein. Zehn Tore in 17 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Allein sechs Treffer gelangen Pourié dabei in den letzten fünf Partien.

Dauer 00:51 min Marvin Pourié trifft und trifft und trifft. KSC-Torjäger Marvin Pourié trifft und trifft und trifft. Sechs Treffer gelangen ihm allein in den letzten fünf Spielen.

Traumduo Fink – Pourié

Ein Grund für die plötzliche Leistungsexplosion des 27-Jährigen ist offenbar die über die Jahre gewonnene Reife und Demut. "Für mich ist die Sache mittlerweile Geschichte. Mit Torben Hoffmann würde ich mich heute an die Theke setzten, ein Bierchen trinken und ganz normal reden", sagt Pourié über seinen alten Weggefährten. Der Hauptgrund ist aber wohl Mannschaftskollege und Drittliga-Top-Torjäger Anton Fink, mit dem Pourié im KSC-Sturm seit Wochen harmoniert wie kein zweites Duo in der 3. Liga. "Marvin ist positiv bekloppt. Wir sind froh, dass wir ihn haben", sagt Fink über seinen kongenialen Sturmpartner.

Dauer 00:29 min Anton Fink: "Er ist positiv bekloppt." KSC-Stürmer Anton Fink spricht über seinen Teamkollegen Marvin Pourié.

Der möchte seine starke Serie am Samstag, 14 Uhr, im Topspiel gegen den Halleschen FC weiter ausbauen. Denn mit einem Dreier könnte sich der KSC nicht nur vom direkten Verfolger Halle absetzen, der mit nur zwei Punkten weniger auf dem vierten Tabellenplatz steht, sondern im Falle einer Osnabrücker Niederlage sogar die Tabellenführung übernehmen. Trifft Marvin Pourié aber so zuverlässig wie in den letzten Spielen, werden er und seine neue Heimat KSC auch weiterhin für ausschließlich positive Schlagzeilen sorgen.