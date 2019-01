per Mail teilen

Nach der Hinrunde herrscht beim KSC gute Laune. Die Herbstmeisterschaft ist eingetütet und auch das neue Stadion wird endlich gebaut. Der KSC ist auf dem Weg zurück in Liga zwei.

Mittelmäßiger Saisonstart

Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison, war auch dieses Jahr wieder der Aufstieg als das große Ziel des Karlsruher SC ausgerufen worden. Doch zu beginn der Saison tat sich der KSC oft schwer. Zwar waren die Karlsruher nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen, hatten aber auch erst ein Spiel gewonnen (1:0 gegen Fortuna Köln). Am sechsten Spieltag setzte es die erste Niederlage. Gegen das damalige Schlusslicht aus Lotte verlor man mit 1:3.

Doch die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz zeigte eine Reaktion. Die nächsten vier Spiele gegen Osnabrück, Uerdingen, Aalen und Cottbus wurden allesamt gewonnen. Dadurch schafften die Badener es, den Kontakt zur Tabellenspitze herzustellen. Nach einem 0:1 in Rostock, einer deutlichen 2:5 Klatsche gegen Wiesbaden und einem torlosen Remis gegen Unterhaching, belegte der KSC nach 13 Spielen den achten Tabellenplatz. Zu wenig für die eigenen Ansprüche.

„Danke Wildparkstadion!“

Ein emotionaler Höhepunkt der KSC-Hinrunde war der Abschied vom Karlsruher Wildparkstadion. Unter dem Motto „Danke Wildparkstadion!“, verabschiedeten sich am 14. Spieltag knapp 25.000 Fans von der Heimspielstätte der Badener. Ein Geschichtsträchtiger Ort – Mehr als 60 Jahre voller Erinnerungen. Das Spiel gegen die Würzburger Kickers gewann der KSC mit 2:1.

Auch während der Umbauarbeiten wird der KSC seine Heimspiele auf der „Baustelle Wildpark“ austragen. Bis 2022 soll an gleicher Stelle ein neues Stadion, mit Platz für 34.000 Zuschauer, entstehen.

Siegesserie und Herbstmeisterschaft

Der Sieg gegen Würzburg markierte den Startschuss für erfolgreiche KSC-Wochen. Bis zum 17. Spieltag ließ die Mannschaft um Kapitän David Pisot fünf weitere Siege folgen. Besonders beim 5:0 gegen Preußen Münster zeigte sich, welche Klasse in der Schwartz-Truppe steckt. Am vergangenen Wochenende setzte man sich gegen den direkten Verfolger aus Halle mit 3:0 durch. Dadurch kletterte der KSC am 17. Spieltag auf Tabellenplatz eins und sicherte sich die Herbstmeisterschaft.

Die "Baustelle-Wildparkstadion". Bis 2022 soll hier ein neues Stadion entstehen. Imago Pressefoto Rudel/Robin Rudel;

Das Karlsruher Traumduo

33 Tore hat der KSC bislang erzielt. Nur Unterhaching und Wiesbaden haben mehr Tore geschossen. Großen Anteil daran haben Anton Fink und Marvin Pourié. Die beiden Stürmer haben 20 der 33 KSC-Treffer selbst erzielt. Vor allem in den letzten Wochen harmonieren sie nahezu perfekt. Beim jüngsten 3:0 Sieg gegen Halle traf Fink doppelt, Pourié traf zum 3:0 Endstand. Mit els Saisontoren belegt Pourié in der Torjägerliste platz zwei. Anton Fink liegt mit neun Toren auf Rang vier.

Wenn das Karlsruher-Traumduo seine Form mit in die Rückrunde nehmen kann, dann wird der Aufstiegstraum in Karlsruhe bald schon Realiltät werden.