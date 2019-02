Live am 02.02. ab 14 Uhr: Karlsruher SC gegen Fortuna Köln

Mit einer Woche Verspätung geht der Karlsruher SC nach der Winterpause in der 3. Liga wieder auf Punktejagd. Im Heimspiel gegen Fortuna Köln will der KSC die Erfolgsserie zum Jahresende 2018 von acht ungeschlagenen Spielen in Folge weiter ausbauen. Der SWR überträgt das Spiel live ab 14 Uhr im SWR Fernsehen BW und unter swr.de/sport.