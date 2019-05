per Mail teilen

Nach dem 2:1 gegen Großaspach fehlt dem KSC noch maximal ein Sieg, dann steht die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach zwei Jahren fest. Die Relegation haben die Badener schon sicher, doch auf die hat nach den Erfahrungen der Vergangenheit niemand mehr Lust.

Der Karlsruher SC steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg am Samstag gegen den Abstiegskandidaten SG Sonnenhof Großaspach fehlt nur noch ein Sieg, dann ist die Rückkehr ins Profiunterhaus nach zwei Jahren 3. Liga perfekt. "Die Mannschaft will das jetzt durchziehen und es war ein klares Signal heute", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer.

Dauer 00:59 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Der Karlsruher SC steht kurz vor dem Zweitliga-Aufstieg Der Karlsruher SC hat in der 3. Liga einen weiteren Schritt in Richtung Zweitligaufstieg gemacht. Der KSC gewann am 36. und drittletzten Spieltag mit 2:1 gegen Großaspach. Video herunterladen (2,7 MB | MP4 )

Gewinnt der Tabellenzweite am kommenden Samstag auch bei Preußen Münster, steht der direkte Aufstieg fest. Verliert der vier Punkte dahinter stehende Dritte SV Wehen Wiesbaden gegen Tabellenführer VfL Osnabrück, würde der KSC sogar ohne weitere Zähler aufsteigen.

Den Relegationsplatz hat der KSC sicher

Den Relegationsplatz hat die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz in jedem Fall schon sicher - auf die Entscheidungsspiele gegen den Drittletzten der 2. Liga würden aber wohl alle im Wildpark gerne verzichten. Denn schon dreimal sind die Badener in den vergangenen sieben Jahren in der Relegation gescheitert. 2012 stieg der KSC gegen Jahn Regensburg nach Hin- und Rückspiel aus der 2. Liga ab, 2015 verpasste er gegen den Hamburger SV auf ebenfalls dramatische Weise den Bundesliga-Aufstieg. Und im vergangenen Jahr unterlag der Club dem FC Erzgebirge Aue und blieb Drittligist.

Ein Sieg in Münster soll einen derartigen Nervenkitzel jedoch von vornherein ausschließen. "Das ist schon eine Aufgabe, die da vor uns steht. Auf der anderen Seite haben wir auswärts schon gute Ergebnisse erzielt und da wollen wir weiter machen", sagte Schwartz. Im Fall des Aufstiegs muss aber noch ein Problem mit dem Stadion geklärt werden. Denn die Deutsche Fußball Liga (DFL) verlangt eine rund 700.000 Euro teure Überdachung einer provisorischen Südtribüne, die im Rahmen des derzeitigen Neubaus des Wildparkstadions für zwölf bis 14 Monate errichtet wird. Die Stadt will die Kosten vermeiden, der Club hat gegen die Lizenzierungsauflage Beschwerde eingelegt.

Der KSC zeigt unbedingten Willen

Gegen Großaspach hinterließ der KSC vor 13.826 Zuschauern erneut keinen Zweifel an seinem unbedingten Aufstiegswillen. Garant des Erfolgs war wieder einmal Marvin Pourié, der mit seinen Saisontreffern 20 (11. Minute) und 21 (45.) schon jetzt die Hand an der Torjägerkrone der 3. Liga hat. Das Anschlusstor für Großaspach erzielte Dominik Martinovic (90.) erst kurz vor Schluss.

Doch dem einstigen Wandervogel Pourié, der bei seiner 15. Profistation zumindest spielerisch endlich ein Zuhause gefunden hat, reicht das nicht. Er will sich noch die vom Mannschaftskollegen Marco Thiede ausgelobte Einladung zum Essen abholen. "Der hat heute wohl auf der Tribüne gezittert, weil ich gesagt habe, dass ich die Möglichkeit habe, die 25 Tore zu machen. Wir haben noch zwei Spiele und darauf arbeite ich hin", erklärte Pourié.