Der Karlsruher SC steht mit diesem Wochenende gleichzeitig vor dem ersten Wochenende der Wahrheit. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga kann besiegelt werden, liegt aber nicht nur in der eigenen Hand.

Die Kurpfälzer haben es den Badenern in die letzten Wochen vorgemacht, wie gewinnen und feiern geht: Nach dem Aufstieg des SV Waldhof Mannheim in die 3. Liga und der Eishockeymeisterschaft 2019 der Adler Mannheim können dieses Wochenende die badischen Fußballkollegen des KSC mit der möglichen Rückkehr in die 2. Bundesliga ihr Partypotential unter Beweis stellen.

3. Liga live: Karlsruher SC - SGS Großaspach

Aufstieg abhängig von Wiesbaden und Halle

Mit einem Sieg am Wochenende gegen die SG Sonnenhof Großaspach würde Karlsruhe einen großen Schritt in Richtung direkten Aufstieg machen. Allerdings sind die Badener (2. Platz, 65 Punkte) dabei auf die entsprechenden Ergebnisse der beiden Ligakonkurrenten aus Wiesbaden (3. Platz, 61 Punkte) und Halle (4. Platz, 60 Punkte) angewiesen.

Um sich für diese Konkurrenten schon am drittletzten Spieltag der Saison in die Unerreichbarkeit zu spielen, müsste der SV Wehen Wiesbaden gegen Lotte verlieren und Halle darf nicht gegen Preußen Münster gewinnen. Karlsruhe kann sich zudem den sicheren Aufstiegs-Relegationsplatz sichern.

Einfach wird es gegen Großaspach nicht

Die Elf von Trainer Alois Schwartz ist personell gut besetzt und gut aufgelegt im Saisonendspurt, was sie mit einer soliden Mannschaftsleistung am vergangenen Spieltag gegen 1860 München (0:2) gezeigt hat.

1860 München - Karlsruher SC 0:2 3.Liga 35. Spieltag

Bis auf zwei Ausnahmen kann KSC-Coach Schwartz im baden-württembergischen Duell personell aus dem Vollen schöpfen. Neben Sercan Sararer (Adduktorenprobleme) wird auch Marco Thiede (5. Gelbe Karte) einen möglichen Aufstieg nicht aktiv mitgestalten können.

"Burak Camoglu oder Tim Kircher sind Alternativen für den gesperrten Marco Thiede", sagte Schwartz. Er ist sich bewusst, dass es gegen den Abstiegskandidaten aus Großaspach kein gemütliches Spiel wird. Die Schwaben bekamen immerhin in dieser Saison schon 72 Gelbe Karten und haben mit nur 35 Gegentoren die viertbeste Abwehr der Liga. Außerdem kämpft der Dorfklub gegen den Abstieg.

Eine besondere Vorbereitung gibt es aber laut Mittelfeldspieler Burak Camoglu für dieses Spiel nicht. "Ein paar besondere Punkte gibt es schon, aber sonst läuft die Vorbereitung wie immer ab. Damit haben wir ja auch Erfolg."

Burak Camoglu: "Vorbereitung läuft wie immer ab"

Punktverluste gegen schlechtplatzierte Teams

Das Hinspiel in Großaspach konnten die Karlsruher auswärts mit 2:1 für sich entscheiden. Trotzdem verloren die Badener in der laufenden Saison schon öfter wichtige Punkte gegen vermeintlich "schwächere" Teams, die in der unteren Tabellenregion angesiedelt waren. Diese Sorge ist allerdings für Camoglu und den Rest der Mannschaft kein Thema: "Wir haben eine gute Ausgangsposition. Wir sind voller Energie.“