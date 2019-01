Schwartz: "Wir müssen die Antennen weiter oben haben"

Der Karlsruher SC hat sich mit dem sechsten Sieg in Folge die Herbstmeisterschaft in der 3. Fußball-Liga gesichert. Die Badener gewannen am Samstag ihr Auswärtsspiel beim Halleschen FC mit 3:0 (1:0). Torschütze des Tages für den KSC war Anton Fink, der mit seinen Saisontreffern acht (20. Minute/Elfmeter) und neun (64.) die Karlsruher auf die Siegerstraße brachte. Marvin Pourié besiegelte mit dem 3:0 in der 86. Minute den Karlsruher Sieg.