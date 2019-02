Am Samstag wird es spannend im Karlsruher Wildpark: Nicht nur für die beiden Clubs Karlsruhe und Kaiserslautern, sondern auch für die Polizei. Denn das Konfliktpotential im Derby ist hoch.

Die Begegnungen zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern sind legendär - im Positiven wie im Negativen. Emotionale und spannende Duelle, aber manchmal eben auch Krawall. Unvergessen sind die Bilder vom Spiel 2014 in Kaiserslautern, als die verfeindeten Fangruppen auf den Rängen aufeinander los gingen.

Dauer 01:00 min Uphoff: "Jeder ist sich bewusst, was so ein Derby bedeutet" KSC-Torwart Benjamin Uphoff erklärt die Brisanz und Wichtigkeit des Derbys für die Mannschaft und die Fans

Deshalb ist das Spiel am Samstag in Karlsruhe auch als Hochrisikospiel eingestuft. Zwar ist es bei den letzten Aufeinandertreffen der Clubs 2018 in Kaiserslautern und 2017 in Karlsruhe eher ruhig geblieben. Trotzdem ist die Polizei am Samstag mit knapp 1.000 Einsatzkräften vor Ort - inklusive Hunde- und Reiterstaffel und Helikopter.

TV-Tipp Das Duell Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern gibt es an diesem Samstag ab 13:58 Uhr live im SWR Fernsehen BW/RP. Die Highlights des Spiels dann ab 17.30 Uhr bei Sport am Samstag im SWR Fernsehen BW.

Zudem übernehmen Mitarbeiter von Anti-Konflikt-Teams rund um das Stadion die Kommunikation zwischen Fans und Polizei, teilten die Beamten in Karlsruhe mit.

Fanlager werden konsequent getrennt

Um grundsätzlich zu verhindern, dass es zu Ausschreitungen kommt, trennt die Polizei die Fangruppen schon auf dem Weg zum Stadion. Die meisten der rund 3.000 Lauterer kommen mit dem Sonderzug nach Karlsruhe.

Das Trennen der Fanlager und eine gute Kommunikation sind nach Ansicht von Einsatzleiter Lutz Schönthal die effektivste Maßnahmen für ein friedliches Spiel.

Dauer 00:29 min Polizei vor dem Derby: "Es wirkt, wenn wir transparent sind" Der Einsatzleiter Lutz Schönthal berichtet über die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Hochrisikospiel Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern

KSC-Trainer wünscht sich Fest mit drei Punkten

Ein "Fußballfest" wünscht sich auch KSC-Trainer Alois Schwartz. Ihm kommt die emotionsgeladene Derby-Atmosphäre gerade recht: "Wir hoffen, dass unsere Baustelle hier noch mal ausverkauft sein wird und dass wir die drei Punkte hierbehalten werden."

Von seiner Mannschaft erwartet Schwartz, dass sie von Beginn an fokussiert ins Spiel geht. In den vergangenen Spielen seien sie oft zu passiv gewesen, hätten erst ein Tor kassiert und seien dann aufgwacht. "Gegen Kaiserslautern müssen wir von Anfang an Gas geben", fordert Schwartz.