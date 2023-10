"Nicht gut genug gespielt" - Schleuseners Geniestreich reicht nicht zum KSC-Sieg

Die Negativserie des Karlsruher SC in der 2. Bundesliga geht weiter. Das 1:1 (0:1) am Samstag beim 1. FC Magdeburg bedeutete das fünfte Spiel ohne Sieg nacheinander.

Ein Geniestreich von Fabian Schleusener brachte den KSC in Führung. Der Angreifer nutzte einen Magdeburger Fehler im Spielaufbau und schloss aus über 40 Metern direkt ab. Die Bogenlampe flog im hohen Bogen über Keeper Dominik Reimann, prallte noch einmal auf und senkte sich ins Netz. Ein Treffer der Marke "Tor des Monats".

Nach dem Wechsel wurde der KSC dann kalt erwischt. Magdeburgs Luc Castaignos setzte den Ball nach einer Ecke aus kurzer Distanz per Hacke ins kurze Eck - 1:1 in der 49. Minute.

KSC rettet einen Zähler ins Ziel

Die Hausherren hatten zunächst mehr vom Spiel. Umso überraschender fiel das Führungstor durch Schleusener, der aus enormer Distanz abzog. Zuvor hatte sich Daniel Heber einen folgenschweren Fehlpass geleistet. Reimann stand weit vor seinem Tor und konnte den Gegentreffer nicht verhindern. "Das ist, glaube ich, ein Tor, das ist einmalig ist und wahrscheinlich auch bleiben wird", sagte Schleusener im ARD-Interview.

Nach dem 1:0 konzentrierte sich Karlsruhe in einem insgesamt hitzigen Duell wieder auf die Arbeit in der Defensive und überließ dem FCM das Spiel. Dieser machte aber in der ersten Halbzeit zu wenig aus seiner Überlegenheit. Nach dem Seitenwechsel traf Castaignos im Anschluss an eine Ecke. Es war das erste Magdeburger Tor nach einem Standard in dieser Saison. Allerdings ist der KSC nach Eckbällen so anfällig wie kein anderes Team. Die Gastgeber machten weiter Druck, kamen aber nicht zu einem zweiten Treffer.

KSC erwartet Schalke 04

"Wir nehmen in Summe ein glückliches Unentschieden mit nach Karlsruhe. Ich glaube, man hat gesehen, dass sich die Mannschaft defensiv extrem viel vorgenommen hatte", sagte KSC-Trainer Christian Eichner nach dem Spiel im ARD-Interview. "Dennoch: Auf Strecke haben wir nicht gut genug Fußball gespielt, keine Entlastung gehabt. Logischerweise verdient sich der Gegner das Unentschieden."

In der Tabelle verpasste es der KSC, auf einen Punkt an Magdeburg heranzurücken. Mit neun Zählern bleibt das Team von Eichner im unteren Drittel. Am kommenden Spieltag empfangen die Badener den FC Schalke 04 (22. Oktober, 13:30 Uhr).