Nur ein Punkt liegt zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim. Mit einem Sieg kann der Aufsteiger am Samstag an den Heidenheimern vorbeiziehen. Diese möchten den dritten Dreier in Folge.

Harter Kampf in der 2. Bundesliga Der Karlsruher SC und der 1. FC Heidenheim liegen in der Tabelle der 2. Bundesliga fünf Plätze auseinander. Getrennt werden die beiden Clubs lediglich durch einen Punkt. Die neuntplatzierten Karlsruher empfangen am Samstag (13.00 Uhr) den Tabellenvierten, FCH, im Wildparkstadion. Mit einem Heimsieg wäre die Festwoche zum 125-jährigen Jubiläum der Karlsruher perfekt. Dauer 0:43 min Alois Schwartz möchte "die tolle Feier abrunden" Mit einem Heimsieg sollen die Festtage des KSC gekrönt werden. KSC-Trainer Alois Schwartz möchte "diese tolle Feier abrunden." Das Ziel ist klar definiert: "Drei Punkte für den KSC" sollen her. Aber Schwartz rechnet mit einem starken Gegner. "Heidenheim ist wieder zurück in der Spur", sagt der 52-Jährige vor dem 8. Spieltag. Zudem erwartet der gebürtige Nürtinger "robuste und zweikampfstarke Gäste, die sehr viel Mentalität mitbringen werden." Es wird ein harter Brocken auf uns zukommen, aber auch eine tolle Aufgabe. Alois Schwartz Taktische Ausrichtung des Karlsruher SC Um die Krönung der KSC-Festtage zu erreichen, möchte Schwartz eine offensivere Strategie vorgeben als beim vergangenen Auswärtsspiel in Nürnberg (1:1). Eine Doppelspitze mit Philipp Hofmann (vier Tore) und Marvin Pourié (ein Tor), wie beim 1:0-Heimerfolg gegen den SV Sandhausen vor zwei Wochen, ist zu erwarten. Dirk Carlson wird wieder für den weiter fehlenden Damian Roßbach (Bänderriss) auflaufen. Und das, obwohl der luxemburgische Nationalspieler den Elfmeter im vergangenen Spiel verursachte, der zum ersten Nürnberger Torschuss und dem 1:0 für die Franken führte. Sportdirektor Oliver Kreuzer sieht diese Thematik entspannt. Schließlich habe er selbst früher auch einige Strafstöße verursacht, weil er einen Schritt zu spät gekommen war. "Carlson ist 20 Jahre alt, ein junger Spieler, der macht eben noch Fehler", erklärt Kreuzer. Zudem glaubt er, dass sich diese Situation bei Carlson im Kopf verfestigt habe. Und weiter: "So etwas wird in der kommenden Zeit nicht noch einmal passieren." Der KSC sollte dem 1. FC Heidenheim Geschenke wie diese nicht machen. Dann klappt es auch mit der Veredelung der Karlsruher Festtage.