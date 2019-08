Seine Vater-Gefühle muss Sportdirektor Oliver Kreuzer am Samstag für 90 Minuten abschalten. Denn dann spielt sein KSC gegen Dynamo Dresden und Sohn Niklas Kreuzer.

Sie schreiben sich fast täglich. Doch wenn der Karlsruher SC am Samstag (13:00 Uhr) auf Dynamo Dresden trifft, muss die Vater-Sohn-Beziehung zwischen KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer und Dynamo-Kapitän Niklas Kreuzer kurzzeitig ruhen. Denn bei aller Liebe: Im Kampf um den Klassenerhalt - und das ist ja das primäre Saison-Ziel beider Mannschaften - wollen Vater und Sohn die Punkte jeweils für sich behalten.

Die beiden treffen am Samstag erst zum zweiten Mal aufeinander. Warum gab es das Duell nicht häufiger? Niklas Kreuzer erinnert sich: "Als er bei 1860 München war, habe ich gar nicht gegen ihn gespielt. Vor zwei Jahren im Hinspiel gegen den KSC, im Rückspiel war ich gesperrt", wird der 26-Jährige auf dem Internet-Portal "Tag24" zitiert. Umso mehr freut sich Papa Oliver auf das anstehende Spiel.

Dauer 1:13 min "Je nach Resultat ist einer enttäuscht" Oliver Kreuzer, Sportdirektor KSC, trifft im Spiel gegen Dresden auf seinen eigenen Sohn.

Polizei erwartet diesmal kein Hochrisiko-Spiel

Die Favoriten-Rolle ist am zweiten Spieltag noch nicht vergeben. Der KSC ist mit seinem 2:1-Sieg beim SV Wehen Wiesbaden jedoch deutlich besser in die Saison gestartet als Dresden (0:1 gegen den 1. FC Nürnberg). Auf die Unterstützung der traditionell sehr heißblütigen Dynamo-Fans muss Kapitän Niklas Kreuzer in Karlsruhe jedoch größtenteils verzichten. Weil mehrere Dresdner während des letzten Spiels der beiden Klubs in Karlsruhe randaliert haben, befürchteten viele Ultras diesmal ein großes Polizei-Aufgebot, das speziell gegen sie gerichtet ist: "Staatsanwaltschaft, Polizei, Funktionäre und Medien-Vertreter warten nur darauf, bis sich die ersten Dynamo-Fans 'falsch' verhalten. Diese Show wollen und werden wir ihnen nicht geben", heißt es dazu auf der Webseite der "Ultras Dynamo". Der Verein hat darauf reagiert und zeigt das Spiel im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Dennoch erwartet der KSC etwa 500 Auswärtsfans. Darum hat die Karlsruher Polizei das Spiel von einem "Hochrisiko-Spiel" zu einem "Risiko-Spiel" mit einem entsprechend geringeren Aufgebot herabgestuft.

Dauer 1:05 min KSC Dynamo Ausschreitungen 2017 Ausschreitungen beim Spiel KSC gegen Dynamo 2017

Der KSC muss auf Çamoğlu verzichten

Die KSC-Fans freuen sich auf das erste Zweitliga-Heimspiel nach zwei Jahren Abstinenz. Auch Burak Çamoğlu hatte sich auf das Spiel gefreut. Der Flügelspieler fällt jedoch aus. "Laut Mannschaftsarzt handelt es sich um einen leichten Muskelfaserriss", sagte Kreuzer. Sollte sich die Diagnose bestätigen, könnte das eine mehrwöchige Pause bedeuten. Als Ersatzkandidat für die rechte Außenbahn gilt der österreichische Neuzugang Lukas Grozurek.

Sportdirektor Oliver Kreuzer hofft, die mit dem Auftakt-Sieg und der Vertragsverlängerung von Top-Torjäger Marvin Pourié erfolgreiche Woche mit einem weiteren Sieg zu krönen. Auch, wenn er dafür seinem eigenen Sohn das Wochenende vermiesen muss.