Das 0:3 gegen den VfL Osnabrück war für den Karlsruher SC schon die dritte Niederlage in Serie. Das Startpolster ist damit fast aufgebraucht, die Länderspielpause kommt gerade recht.

Nach einem guten Start taumelt der Karlsruher SC geradezu in die Länderspielpause. Und diese Pause gilt es zu nutzen, wenn der KSC an den erfolgreichen Auftakt anknüpfen möchte. Denn das 0:3 am Sonntag beim VfL Osnabrück war bereits die dritte Niederlage in Serie. Genügend Hausaufgaben für Chefcoach Alois Schwartz und sein Trainerteam - defensiv wie offensiv.

Noch sind die Badener als Tabellenzehnter in einer vergleichbar sicheren Position - im Falle von Niederlagen gegen die beiden ehemaligen Clubs von Trainer Schwartz, den SV Sandhausen und den 1. FC Nürnberg, könnte sich das aber schnell ändern. Schwartz ärgerte sich nicht nur über die Niederlage an sich. Er kritisierte vor allem die fehlende Konsequenz seiner Abwehrspieler: "Mit einer Unachtsamkeit haben wir uns aus dem Spiel gebracht. Das Tor haben wir fast hergeschenkt. Wir haben den Ball zweimal zum Klären im 16er und kriegen ihn nicht raus", monierte Schwartz im Gespräch mit SWR Sport.

Die drei Gegentore in Osnabrück entstanden nach vermeidbaren Fehlern in der Defensive, von denen sich die Mannschaft aus dem Konzept bringen lies. Dabei zählt die Stabilität in der Abwehr eigentlich zu den Stärken des Vereins. "Das hat den KSC letzte Saison ausgemacht und auch am Anfang dieser Saison. Jetzt ist es uns etwas abgegangen. Daran gilt es zu arbeiten, weil das die Basis ist, um in der Liga zu bestehen", sagte Mittelfeldmann Lukas Fröde.

Lorenz fordert mehr Gelassenheit

Er und seine Mitspieler reagierten sensibel auf den Trend. "Das ist ein bisschen unerklärlich. Nach einer Standardsituation für den Gegner wird es plötzlich unruhig", sagte Flügelstürmer Marc Lorenz. Erklärungen für den "gebrauchten Tag" seiner Mannschaft fand er nicht, wohl aber einen Lösungsansatz: "Wir werden nie verhindern, dass der Gegner eine Chance hat. Wenn das so ist, müssen wir das abschütteln, unser Spiel weiterspielen und uns nicht beeindrucken lassen", forderte er.

Denn: Allein an den Fehlern hinten lag es nicht. "Momentan ist es so, dass der Ball bei uns relativ leicht reingeht, unsere Bälle aber nicht den Weg über die Linie finden", monierte Sportdirektor Oliver Kreuzer. Weder Marvin Pourié (ein Saisontor) noch Philipp Hofmann (vier Saisontore) schafften es, signifikante Torgefahr zu entwickeln. Auch die ins Spiel geworfenen Ersatz-Offensiven Lukas Grozurek (ein Saisontor), Marco Djuricin und Anton Fink blieben eher blass, während auf der anderen Seite Marcos Alvarez (22./48. Minute) doppelt traf. Das 3:0 erzielte Innenverteidiger Joost van Aaken (80.). Bis zum Heimspiel am 13. September gegen den SV Sandhausen gibt es also einiges zu tun für Trainer Schwartz.