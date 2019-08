Er ist einer DER Hoffnungsträger des Karlsruher SC: Torjäger Marvin Pourié. Nach dem Auftaktsieg des Zweitliga-Aufsteigers beim SV Wehen Wiesbaden hat er nun seinen Vertrag langfristig verlängert.

Egal welchen Mitspieler man beim Karlsruher SC nach Marvin Pourié fragt, die Antwort ist immer ähnlich. Der "Marv" sei ein verrückter Kerl, ein authentischer Typ, einer, von dem man wisse, was man an ihm habe. Ein "positiv Bekloppter" eben.

"Wir sind eine positiv verrückte Mannschaft"

Genau das, so Marvin Pourié selbst, mache eben diese besondere Gemeinschaft beim KSC aus: "Wir sind eine positiv verrückte Mannschaft".

Mit 22 Toren hatte der 28-Jährige großen Anteil am Aufstieg der Karlsruher. Er wurde damit in der letzten Saison nicht nur Torschützenkönig der 3. Liga, sondern auch zum besten Drittliga-Spieler der Saison gekürt. Pourié tut dem KSC gut - aber der KSC tut auch Pourié gut: "Das ist für mich Heimat geworden, das ist schon enorm", sagte der Stürmer im SWR-Fernsehen. Kein Wunder, dass mit der kleinen Liebeserklärung die große Ankündigung kam:

"Ich bin guter Dinge und hoffe, dass ich weiter auf Torejagd für den KSC gehen kann." Marvin Pourié zu den Vertragsgesprächen

Mit Sportchef Oliver Kreuzer sei er sich in fünf Minuten einig gewesen, jetzt fehle noch die Zustimmung des Präsidiums. Aber das scheint Formsache, denn in "SWR-Sport in Baden-Württemberg" sagte Pourié, dass er dem KSC in dieser Saison auf jeden Fall erhalten bleibe. Am Mittwoch gab der Verein bekannt: Marvin Pourié hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert.

In der Welt unterwegs, in Karlsruhe die Heimat gefunden

Elf Vereine in elf Jahren. Im Lebenslauf des Fußballers, der in der Dortmunder Jugend anfing, reicht die Liste der Ex-Vereine von Deutschland über England, Belgien, Dänemark bis in die russische Republik Barschkortostan, circa 1500 Kilometer östlich von Moskau entfernt. 2018 steuerte er mit seiner Familie Karlsruhe an. "Wir sind gut angekommen, weil wir auch gut aufgenommen worden sind". Wir, das sind Ehefrau Pia und die beiden Söhne Leon und Jean-Emilian. Er, der sich früher selbst mal als arrogant bezeichnet hat, verdankt ihnen das hier und jetzt.

Wenn Pourié das umschreibt, klingt es nach positiver Gehirnwäsche. Weg vom abgehobenen Fußballer, zurück zur Realität. Und in dieser Realität hat Pourié seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Karlsruher SC sicher: als Torschützenkönig der 3. Liga, als Aufstiegsheld und als der, der das erste Saisontor für den KSC nach Wiederaufstieg in die Zweite Liga erzielt hat.