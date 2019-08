Marvin Pourié hat in seiner Karriere bereits für 18 Vereine gespielt - und nie länger als drei Jahre. Beim Karlsruher SC scheint er nun endlich heimisch geworden zu sein.

Marvin Pourié ist ein weit gereister Mann: Werne, Bergkamen, Dortmund, Hamm, Liverpool, München, Gelsenkirchen, wieder München, Koblenz, wieder Gelsenkirchen, Silkeborg, Kopenhagen, Waregem, Haderslev, Ufa, Randers - und schließlich Karlsruhe. In all diesen Städten hat der aktuelle KSC-Toptorjäger bereits Fußball gespielt. Doch nirgendwo kickte er länger als drei Jahre.

Würde jemand Pouriés Karriere-Stationen mit dem Auto abfahren, hätte er laut Google-Maps anschließend 15.998 Kilometer auf dem Tacho. Doch mit Blick auf Pouriés aktuelles Arbeitspapier scheint die Reisezeit vorerst vorbei. Denn am Mittwoch hat der 22-Tore-Mann der vergangenen Drittliga-Saison seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Mit Sportchef Oliver Kreuzer sei er sich in fünf Minuten einig gewesen, sagte er im Gespräch mit SWR Sport. Denn in Karlsruhe fühlt sich der 28-Jährige wohl.

Es hat sich ausgeweltenbummelt

Der Weltenbummler will also sesshaft werden - in Baden, in Karlsruhe und beim KSC. Dass er auch in der 2. Bundesliga knipsen kann, hat er beim 2:1-Auftaktsieg gegen Wehen Wiesbaden bereits bewiesen. Doch die neue Kontinuität im Hause Pourié kommt nicht nur den KSC-Fans zugute. Auch Ehefrau Pia und die beiden Söhne Leon und Jean-Emilian dürften sich über ein stetes Zuhause freuen. Das meint zumindest KSC-Trainer Alois Schwartz. Schließlich sei "Marv", wie Pourié innerhalb der Mannschaft gerufen wird, seiner Meinung nach genug gereist.