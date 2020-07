Jürgen Klopp hat den FC Liverpool zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Exklusiv bei SWR Sport spricht der Erfolgstrainer über eine verrückte Feier, seine Männer-WG und Lehren aus der Corona-Krise.

Entspannt. Entspannter. Jürgen Klopp. Der Meister-Trainer des FC Liverpool sitzt beim Interview mit SWR Sport völlig relaxt in seiner Wohnung und plaudert genüsslich über die vergangenen vierzehn Tage. Seit dem 25. Juni steht fest: Klopp hat sein Team zum ersten Meister-Titel seit 30 Jahren geführt. Gesetzt hat sich dieses Gefühl aber noch lange nicht. "Das hat noch gar nicht so richtig stattgefunden," gibt er zu. Bei der 0:4-Niederlage bei Manchester City habe sein Team einen "richtigen Riss" bekommen, seitdem spielten sie alle drei Tage. Es werde wohl noch etwas dauern, bis sich dieses Glücksgefühl gesetzt habe. Aber das Zeitfenster sei nicht wichtig, denn der Titel sei "für die Ewigkeit. Es ist viel besser, als nicht Meister zu sein."

Der FC Liverpool will auf eine "verrückte Art" feiern

Auf jeden Fall plane man, es in den kommenden Wochen oder Monaten noch einmal so richtig krachen zu lassen mit den Fans. Momentan ist dies aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht machbar. "In dem Moment, in dem das wieder möglich ist, wollen wir den Titel feiern. Auch, wenn das ein wenig komisch ist, wenn man mehrere Monate später noch einen Titel feiert. Aber Liverpool ist ein außergewöhnlicher Verein, wir kriegen da sicherlich etwas hin. Wir werden versuchen, den Titel auf eine verrückte Art zu feiern. Wir wollen das Leben feiern. Die Leute können jetzt auch länger planen, damit sie dabei sein können. Vielleicht können wir etwas daraus machen, was es bisher so noch nicht gab."

Klopp ist sich sicher, dass seine Spieler trotz des bereits gewonnenen Titels in den drei ausstehenden Premier League-Partien gegen Tottenham, Chelsea und Newcastle nicht ausgebrannt sein werden. "Die Jungs lodern immer. Sie sind auch in den vergangenen Spielen richtig gegangen. Wir sind über zweieinhalb Jahre relativ erfolgreich, weil die Jungs außergewöhnlich sind."

2019 feierte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool den Sieg in der Champions League Imago imago images / Action Plus

Klopp plant Rückkehr nach Mainz

Irgendwann werde er sicherlich nach Deutschland zurückkehren, verrät er. "Zum Leben definitiv, nach meiner Karriere. Sehr wahrscheinlich sogar nach Mainz", wo er bereits von 1990 bis 2008 erst als Spieler und dann als Trainer erfolgreich war. Auch beruflich habe er einen klaren Plan: "Vier Jahre Liverpool noch." Danach, nach dann neun Jahren an der Anfield Road, wolle er "mal ein Jahr lang nichts mehr machen". Vielleicht habe er dann erstmals die Möglichkeit zu machen, "was ich will, worauf ich Bock habe. Vielleicht ein Verein, eine Nationalmannschaft oder gar nichts." Süffisant fügt er hinzu: "Aber in fünf Jahren kann die Welt auch schon wieder ganz anders aussehen."

Corona-Krise muss analysiert werden

Jürgen Klopp ist einer, der über die Begrenzung eines Trainingsplatzes hinausschaut. Neben der intensiven Betreuung seines Teams beschäftigt den Fußballlehrer in diesen Wochen der gesellschaftliche Umgang mit dem Corona-Virus. In England seien die Pubs wieder offen, man könne wieder einkaufen gehen. "Die Entwicklung der Zahlen ist positiv, aber es sterben immer noch Leute. Die Verzögerung am Anfang, nach der man die richtigen Maßnahmen eingeleitet hat, hat sich nicht ausgezahlt." Klopp hütet sich aber, den Besserwisser zu spielen. "Es ist einfach zu kritisieren, wenn man nicht in der Verantwortung steht. Dementsprechend muss man einfach mal abwarten."

Wichtig wäre es, wenn man in der Zukunft "eine Analyse darüber macht, was wäre eigentlich richtig gewesen und wie können wir es in einer vergleichbaren Situation in Zukunft handhaben." Es scheint, als habe Deutschland die Corona-Krise relativ gut gelöst. "Aber wenn ich die deutschen Medien verfolge, sind auch da nicht alle glücklich mit der Art und Weise, wie die Dinge laufen. Vor allem kann niemand glücklich sein mit den Auswirkungen auf die Zukunft, was zum Beispiel die Arbeitsplätze angeht."

Liverpools Trainer äußert einen Wunsch für den künftigen Umgang mit Pandemien wie Covid-19. "Wir sollten schauen, dass wir als Gesellschaft – und damit meine ich die Weltgesellschaft – besser vorbereitet sind." Das Virus werde uns noch eine ganze Weile begleiten, bis endlich ein Gegenmittel oder ein Impfstoff gefunden worden sei. "Das wäre es wert, einen Weltfeiertag auszurufen, an dem sich jeder daran erinnert, wie das war im Jahr 2020."

Premiere: Leben in einer Männer-WG

Der 53-Jährige wohnt derzeit in Liverpool in seiner Wohnung gemeinsam mit Matt McCann, dem Mediendirektor des FC Liverpool. Seine Frau Ulla hält sich in Deutschland auf. Eine ungewohnte Erfahrung für Klopp, der in Glatten im Schwarzwald aufgewachsen ist. "Wenn man aus dem Schwarzwald kommt, dann lebt man nicht in einer WG, sondern in einer geordneten Beziehung," sagt er lachend. Die beiden Männer hätten eine klare Aufgabenverteilung: Klopp sei für die Wäsche zuständig, McCann fürs Abspülen.

Worauf er sich jetzt besonders freue? Erst einmal auf die restlichen drei Spiele in der Premier League und anschließend auf einen Abstecher nach Deutschland. "​Ich freue mich am meisten darauf, mal wieder ins Restaurant zu gehen und die neue Normalität in Deutschland zu genießen."