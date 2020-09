Mit dem VfB Stuttgart konnte sich Jürgen Klinsmann nicht auf einen Posten einigen. Nun wird der Weltmeister von 1990 Aufsichtsrat von Hertha BSC.

Jürgen Klinsmann kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück und bekommt einen Sitz im Aufsichtsrat von Hertha BSC Berlin. Klinsmann-Berater Roland Eitel hatte die Meldung bereits am Donnerstagabend bestätigt, nun zog auch Hertha BSC am Freitag nach. Der 55 Jahre alte ehemalige Profi und Nationaltrainer werde "als Bevollmächtigter des Investors TENNOR Holding B.V. Mitglied des Aufsichtsrates der KGaA von Hertha BSC", so der Bundesligist in einer Presseerklärung. Den Weg für den früheren Bundestrainer in das Gremium soll Investor Lars Windhorst geebnet haben, dem über sein Unternehmen Tennor von Freitag an 49,9 Prozent der Hertha KGaA gehören.

Windhorst und Klinsmann sollen einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge am Samstag im Olympiastadion beim Spiel gegen RB Leipzig ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als Hertha-Verantwortliche haben.

Hertha-Investor mit vier Sitzen im Aufsichtsrat

Für Windhorsts Anteile stehen dem Investor vier Plätze im neunköpfigen Aufsichtsrat zu. Einen davon erhält nun Klinsmann, den Windhorst vor geraumer Zeit in Berlin kennengelernt hatte. Damit wird Klinsmann künftig die Arbeit der Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz und Ingo Schiller beaufsichtigen.

Klinsmann war im April 2009 nach nicht einmal einer Saison als Bayern-Trainer entlassen worden und hatte der Bundesliga den Rücken gekehrt. Von Juli 2011 bis November 2016 war der frühere Stürmer Nationaltrainer der USA. Zuletzt war der Schwabe als Vorstandsboss des VfB Stuttgart im Gespräch. Diese Position hat jedoch der bisherige Sportvorstand Thomas Hitzlsperger übernommen.

Klinsmann selbst ist seit Jahren Vereinsmitglied bei Hertha, da sein in Eberswalde aufgewachsener Vater Siegfried Fan des Clubs war. Klinsmanns Sohn Jonathan spielte von 2017 bis 2019 bei Hertha; er stand in einem Spiel im Tor der Profis.