Der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison bedeutete für viele Fußballfans die lang ersehnte Rückkehr ins Stadion - allerdings längst nicht für alle. Jost Peter von der Fan-Initiative "Unsere Kurve e.V." weist darauf hin, dass es noch ein langer Weg zum Normalzustand in deutschen Arenen ist.

Ein großer Schritt in Richtung Normalität sollte es werden, die Rückkehr der Fans in die Stuttgarter Mercedes Benz Arena. Die kurzfristige Einführung einer Maskenpflicht für die Zuschauer, ist ein Sinnbild für die Planungsunsicherheit, mit der Fußballfans im ganzen Land in diesen Tagen konfrontiert werden.

Den Fans stehen unsichere Zeiten bevor

Jost Peter von der Fan-Initiative "Unsere Kurve e.V." sieht an der Öffnung der Stadien für einen Teil der Fans dennoch die positiven Seiten. "Die Freude überwiegt bei vielen", sagt der beisitzende Vorstand der Interessensgemeinschaft im Interview mit SWR Sport. Allerdings müsse jedem Fan klar sein, dass die aktuelle Situation immer wieder zu kurzfristigen Änderungen der zugelassenen Zuschauerzahl führen kann. Geduld und Verständnis sollte man also mitbringen, wenn man noch in dieser Saison wieder auf dem angestammten Sitzplatz in der heimischen Arena Platz nehmen will, natürlich mit ausreichendem Abstand zum Nebenmann. Die Betonung liegt hierbei auf der "heimischen" Arena, denn Gästefans werden in den Bundesligastadien vorerst weiterhin nicht zugelassen sein.

Für Jost Peter ist diese Entscheidung der Verantwortlichen nicht nachvollziehbar: "Wir dürfen in Deutschland reisen, wenn auch unter den Maßgaben der Corona-Regeln, warum sollten Fußballfans das nicht dürfen?", fragt sich der Vertreter der Fan-Initiative. Für ihn wären Corona-konforme Auswärtsfahrten "organisatorisch möglich".

Die DFL und die Fans im Austausch

Um derartigen Interessen von Fans und Fan-Initiativen eine Plattform zu bieten, entstand im Jahr 2015 die AG Fankulturen unter der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL). Laut Peter wird in diesem Gremium nicht ausreichend auf Ansätze der Fans eingegangen. "Fans haben in den letzten zehn Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern klare Konzepte zu erarbeiten" sagt der Vertreter von "Unsere Kurve e.V.". Dass zu diesen Konzepten in den letzten Wochen keine Stellungnahme von Seiten der DFL erfolgte, bedauert er sehr.

"Es ist unverständlich, dass keine ernsthaften Schritte unternommen werden"

Normal ist immer noch wenig in den Stadien der Bundesliga. Die Rückkehr der Fans an den Spielfeldrand entfacht neue Diskussionen über Auswärtsfahrten und den Einfluss von Fan-Initiativen im Deutschen Fußball Bund (DFB) und der DFL. Für Jost Peter ist die in Teilen vollzogene Öffnung der Stadien dennoch ein Schritt in die richtige Richtung. Um den Fans auch in Zeiten von Corona ein bestmögliches Stadionerlebnis zu bieten, muss allerdings noch viel passieren. Es ist laut Peter unverständlich, dass in Gremien wie der AG Fankultur nicht bereits jetzt "ernsthafte Schritte dahingehend unternommen werden".