Joshua Kimmich hat den Weg aus der Sackgasse gefunden

Joshua Kimmich vom FC Bayern München galt für einige Wochen als Deutschlands wohl bekanntester "Impfverweigerer". Nun kündigte er an, sich doch gegen Corona impfen zu lassen. Der Nationalspieler hat damit eine verfahrene Situation gut gelöst, findet SWR-Sportredakteur Johann Schicklinski.

Als vor wenigen Wochen öffentlich wurde, dass Joshua Kimmich nicht geimpft ist, ging ein Aufschrei durchs Land. Erst recht, als sich der gebürtige Rottweiler dafür öffentlich rechtfertigte. Die Meldung, dass ein Fußballer - wenn auch ein sehr prominenter - sich aus persönlichen Gründen bisher gegen das Vakzin entschieden hatte, schaffte es in Tagesthemen oder Tageschau und führte zu tage-, wenn nicht wochenlangen Diskussionen.

Umdenken in Sachen Corona-Impfung

Nun gab es wieder Push-Meldungen wegen Kimmich, wieder fand der Nationalspieler seinen Platz in der Tagesschau. Der Grund: Der 26-Jährige lässt sich nun doch impfen. In einem bemerkenswerten Interview im ZDF erzählte Kimmich von seinen Zweifeln und Ängsten und berichtete darüber, was ihn zum Umdenken bewogen hat.

Kimmich nimmt öffentlicher Diskussion den Wind aus den Segeln

Ich finde, dafür gebührt Kimmich großer Respekt. Der Bayern-Profi hat keine einfachen Wochen hinter sich. Denn in der gesellschaftlichen Diskussion um das Impfen und den Umgang mit der Corona-Pandemie sind die Fronten längst verhärtet. Es scheint fast nur noch Schwarz oder Weiß zu geben, in Sachen Corona herrscht eine regelrechte Empörungskultur.

Kimmich war zuletzt ins Kreuzfeuer beider Seiten, Impfbefürworter sowie Impfgegner, geraten. Er wurde angefeindet und teilweise auch instrumentalisiert. Dieser polarisierenden Debatte um seine Person nahm er nun mit seinen reflektierten und nachvollziehbaren Äußerungen zu seinem Umdenken den Wind aus den Segeln.

Raus aus der Sackgasse

Und zwar durch Einsicht. Nach sehr schwierigen Wochen mit Quarantäne, einer eigenen Corona-Infektion und darauf folgenden Lungenproblemen hat er aus der Sackgasse, in die er sich selbst hineinmanövriert hat, wieder herausgefunden. Dass er dabei lange keine gute Figur abgegeben hat, ist klar. Doch für sein Umdenken gebührt ihm zumindest Respekt. Eine Fehleinschätzung einzuräumen und zu korrigieren, zeugt von Größe.

Hat Kimmichs "Ja" eine Signalwirkung?

Sein "schlechtes Gewissen" gegenüber Familie, Mitspielern und der Gesellschaft und sein Bedauern, den jetzigen Schritt nicht schon früher vollzogen zu haben, dürfte für einige Leute ein Denkanstoß sein. Zudem könnten sein "Ja" zur Impfung und seine Offenheit über seine Entscheidung Signalwirkung haben. Nur rund 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind vollständig geimpft, immer noch gibt es viel zu viele Unentschlossene. Denkbar scheint, dass viele sich ein Beispiel am Bösinger nehmen und sich impfen lassen. Und es wäre auch zu hoffen - denn dann hätte die "Causa Kimmich" am Ende sogar noch etwas Gutes gehabt.