Der außergewöhnliche Weg von Johannes Spors

Seit Dezember ist Johannes Spors Sportdirektor beim CFC Genua, dem ältesten Fußballverein Italiens. Der gebürtige Heidelberger ist damit der erste deutsche Sportdirektor in der Serie A. Einzigartig ist auch sein Werdegang.

Angefangen hat alles in Heidelberg. Dort ist Johannes Spors geboren und aufgewachsen, hat sein Abitur gemacht und später studiert. Fußball spielte in seinem Leben immer eine Rolle, wenn auch nicht eine ganz so große, wie man vermeintlich denkt: "Ich habe gespielt als Jugendlicher, aber ich würde das eher als Gekicke, als Hobby, bezeichnen." An der Universität Heidelberg begann Spors zu studieren: Politik- und Sportwissenschaft auf Lehramt. Lehrer, wollte er aber nie werden: "Natürlich hätte das auch Vorteile gehabt, etwa den geregelten Alltag. Trotzdem war mir klar, dass ich nie an eine Schule gehen wollte."

Erste Schritte im Profifußball

Ein Uni-Projekt öffnete für den Studenten die Tür zur TSG Hoffenheim: "Da ging es darum in erster Linie die Spiele aufzuzeichnen und dann über ein Analysetool zu kategorisieren. Quasi die Anfänge der Videoanalyse." Die Aufgaben wurden größer. Parallel zum Studium arbeitete Spors Vollzeit für die TSG und machte sein Staatsexamen. Vom anfänglichen Videoanalysten stieg er bis zum Chefscout auf.

"Heidelberg ist meine Stadt."

Für Spors ist Heidelberg Heimat. Das war auch damals so und dennoch entschied er sich gemeinsam mit seiner Familie, den nächsten Schritt zu gehen: "Es kam irgendwann der Punkt, an dem das total wichtig war Heidelberg zu verlassen. Einfach mal auszubrechen aus der Komfortzone." Spors heuerte bei RB Leipzig und später beim HSV an.

Auch beim HSV und RB Leipzig war Johannes Spors als Chefscout tätig. imago images Picture Alliance

Vom Videoanalysten zum Sportdirektor

2020 folgte der nächste große Schritt. Beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim wurde Spors Sportdirektor: "Ich hatte das Gefühl durch meine Arbeit in verschiedenen Rollen und Vereinen genügend gelernt zu haben, um einen Klub selber anzuleiten." Womit er Recht behalten sollte. Nur kurze Zeit darauf, im Dezember 2021, übernahm er das Ruder beim CFC Genua, dem ältesten Fußballverein Italiens.

Krise schreckt Spors nicht ab

Der neunmalige italienische Meister ist akut abstiegsbedroht. Für den mittlerweile 39-Jährigen kein Hindernis. Im Oktober haben amerikanische Investoren den Verein gekauft. Die Gespräche mit den neuen Eigentümern haben Spors überzeugt: "Die Idee aus dem ältesten Verein Italiens einen ganz modernen, innovativen und jungen zu machen, das ist unsere Aufgabe." Ein langfristiges Projekt, weiß Spors. Zum Amtsantritt entließ er Cheftrainer und Stürmerlegende Andrey Shevchenko, der gebürtige Stuttgarter Alexander Blessin rückte nach.

Johannes Spors gemeinsam mit dem neuen Trainerteam um Alexander Blessin (r.) picture-alliance / Reportdienste Tano Pecoraro

Alte Bekannte wieder vereint

Auch im Kader hat Spors Veränderungen vorgenommen. Unter anderem lieh er den Leverkusener Nadiem Amiri aus. Die beiden kennen sich noch aus alten Hoffenheimer Zeiten: "Sicherlich hat das geholfen, dass man sich beidseitig kennt. Wir hatten auch über die Jahre immer wieder mal Kontakt. Wir setzen zwar auf junge Spieler und wollen diese entwickeln. Bei Nadiem hoffen wir einfach, dass er uns kurzfristig hilft." Die Entwicklung der Mannschaft sei bereits positiv, ein Abstieg aber nicht auszuschließen. Wenn es sein muss, so Spors, dann führt der Weg zum Ziel über die Serie B: "Dann bauen wir etwas auf, was mit viel Power zurück in die Serie A kommt."

Rückkehr in die Bundesliga eine Option

Klar ist: Johannes Spors steht hinter dem Projekt in Genua und verschwendet keinen Gedanken an einen Abschied. Sein Fokus, betont Spors, liege ganz klar auf der italienischen Traditionsmannschaft. Darüber hinaus genießt er die Erfahrung, im Ausland zu arbeiten. Eines Tages in die Bundesliga, dann in neuer Funktion als Sportdirektor zurückzukehren, kann Spors sich aber vorstellen - auch zu einem Verein im Südwesten der Republik.