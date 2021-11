Weltenbummler Obermann im Alter von 85 Jahren gestorben

Der frühere Fußballprofi, "Sport im Dritten"-Moderator und Entwicklungshelfer Holger Obermann ist im Alter von 85 Jahren gestorben. SWR-Redakteur Alf Spatscheck erinnert sich.

Ende der 1980er Jahre wechselte Holger Obermann vom Hessischen Rundfunk für einige Jahre zum damaligen Süddeutschen Rundfunk (SDR). Er war Fußballreporter, Leiter und Moderator von "Sport im Dritten". Sein sportlicher Höhepunkt in dieser Zeit war die Kommentierung des UEFA-Cup Finales 1989 zwischen dem VfB Stuttgart und dem SSC Neapel mit Diego Maradona.

Obermann setzte sich für wohltätige Zwecke ein

In der Zeit von Holger Obermann wurden erstmals Zuschauer live zu "Sport im Dritten" eingeladen, und Holger Obermann war der Gründer des "FC Sport im Dritten". Dieses Team, zusammengestellt aus Redaktionsmitgliedern und Prominenten Kickern wie Karl Allgöwer, Buffy Ettmayer und vielen anderen, spielte für wohltätige Zwecke. Im Laufe der Jahre kamen dabei mehr als 500.000 DM zusammen.

Moderator mit Charme und Feingeist

Ich persönlich erinnere mich an eine "Sport im Dritten" Sendung , die wir gemeinsam bestritten. Er als Moderator, ich als junger Redakteur. Gast an diesem Abend war die Tennisspielerin Gabriela Sabatini. Die Argentinierin war ein Weltstar. Geplant in der Sendung war ein kurzer Eröffnungstalk mit ihr und danach erstmal Fußball. Offenbar war Holger so fasziniert von der Argentinierin, dass er den Eröffnungstalk leicht überzog. Aus zwei Minuten wurden 20 Minuten.

Auch diese Sendung hat er noch über die Bühne gebracht, mit viel Charme, Feingeist und Interesse für den Gast. Holger Obermann mochte Menschen und er konnte mit Menschen. Holger Obermann war ein echter Menschenfreund.