Bislang gelten in Baden-Württemberg bei Großveranstaltungen 500 Personen als Maximum. Auch im Sport, aber das könnte sich bald ändern.

10.000 Fans in Dresden, 7.500 Zuschauer in Rostock, 460 Anhänger auf den Tribünen bei Waldhof Mannheim. Das war das sehr unterschiedliche Bild bei den Erstrundenspielen im DFB-Pokal. Ein Ungleichgewicht, dass auch die Baden-Württembergische Landesregierung zum Umdenken veranlassen könnte. "Wichtig ist eine einheitliche Regelung für Bundesligen", sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Wo bisher immer auf das 500-Personen-Maximum verwiesen wurde, kündigt die Landesregierung nun Kompromissbereitschaft an.

"Wir wollen alles dafür tun, dass in wenigen Wochen möglichst einheitliche Regelungen erfolgen und sind deshalb selbstverständlich kompromissbereit!" Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Kretschmann: "20 bis 30 Prozent ist vorstellbar!"

Die Grundlinie der Regierung ist klar: Nur unter Einhaltung der strengen Richtlinien eines Hygienekonzepts könnte die Zuschauerzahl in Stadien und Hallen erhöht werden. Dann aber scheint doch mehr möglich, als gedacht: "20 bis 30 Prozent sind vorstellbar", stellt Kretschmann ohne großes Zögern klar. Im Stuttgarter Stadion hieße das beispielsweise 20.000 Zuschauer, bei Waldhof Mannheim 5.000. Zahlen, bei denen die Sorgenfalten deutlich zu sehen sind: denn der noralgische Punkt bleibt die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei den Überlegungen wird Sportministerin Susanne Eisenmann nicht müde, alle Sportarten im Blick zu haben: "Viele Sportarten sind einfach abhänging von den Zuschauereinnahmen, da geht es ums Überleben", wiederholt Eisenmann. Die neue Kompromissbereitschaft nennt die Minsterin dann auch "eine wichtige Perspektive für den Sport."

Eng an eng ist tabu!

Mit der klaren Grundlinie kommt die klare und unmissverständliche Ansage: würden sich nach einer etwaigen Lockerung die Vereine nicht an Vereinbarungen halten, würde alles sofort wieder zurückgenommen.

"Wir werden es nicht zulassen, dass Spiele stattfinden, wo man solche Bilder sieht, wie in Rostock". Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Was Winfried Kretschmann meint, ist das Pokalspiel des VfB Stuttgart in Rostock. Auf den Rängen 7.500 Fans, eng an eng, ohne Mund-Nasen-Schutz, ohne Abstand, gemeinsam feiernd. "Dieses Hygienekonzept hat mich nicht überzeugt", sagt Sportministerin Eisenmann noch immer kopfschüttelnd. Falls der Probelauf in Baden-Württemberg nur annähernd so aussähe, würde dies den jetzigen Aussagen zufolge das sofortige Ende von Zuschauern in Sportstätten bedeuten. Noch aber ist alles nur Theorie. In der Praxis bleibt es bei den aktuell maximal 500 Personen. Mit Aussicht auf Zuwachs...