"Richtig Bock": Hoffenheim hofft gegen Bayern auf Pokal-Überraschung

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim treffen im DFB-Pokal auf den FC Bayern. SWR Sport überträgt das Spiel im Livestream.

Nach der Länderspielpause ist vor der Knallerwoche: Ehe die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim am Wochenende in der Bundesliga bei Spitzenreiter VfL Wolfsburg antreten, wartet im DFB-Pokal und mit dem FC Bayern München ein weiteres Highlight-Spiel vor eigenem Publikum: SWR Sport überträgt das Viertelfinale am Mittwoch ab 20:30 Uhr im Livestream.

"Wir haben natürlich richtig Bock", bringt TSG-Trainerin Nadine Rolser die Hoffenheimer Vorfreude auf den Punkt. "Es werden sich zwei Mannschaften begegnen, die gerade gut drauf und in der Liga im oberen Tabellendrittel sind. Entsprechend erwarten wir ein sehr attraktives Duell."

Nach Klubangaben sind Stand Montag mehr als 1.500 Tickets verkauft worden. Bis auf Mittelfeldspielerin Isabella Hartig (Knieprobleme) hat Rolser den kompletten Kader an Bord, alle Nationalspielerinnen sind fit und gesund von ihren Länderspieleinsätzen zurückgekehrt.

"Die Spielerinnen sind hungrig"

"Unsere Mannschaft bringt gerade sehr viel Energie auf den Platz, die Spielerinnen sind hungrig und gehen die Aufgaben mit sehr viel Willen an", sagt Rolser, die einen auf allen Positionen "sehr stark" besetzten Gegner erwartet.

"Das Herzstück ist sicherlich das zentrale Mittelfeld mit absoluten Top-Spielerinnen. Mit Lea Schüller haben sie vorne dann auch noch eine absolute Knipserin." In der Liga ist der FC Bayern Tabellenzweiter und damit Wolfsburg-Verfolger Nummer eins, am Samstag gab es beim 3:0 in Potsdam den zehnten Sieg im zwölften Spiel.

TSG Hoffenheim: Finale im DFB-Pokal ist das Ziel

Die TSG hofft auf Rang vier einmal mehr auf eine Qualifikation fürs internationale Geschäft. Beste Voraussetzungen für das Alles-oder-nichts-Spiel im Pokal.

"Natürlich ist das Finale unser Ziel, das haben wir vor der Saison auch ganz klar so definiert", sagt Rolser. "Für uns war auch klar, dass man dazu einen Gegner wie den FC Bayern München schlagen muss." Es wäre ein Start nach Maß in die Hoffenheimer Knallerwoche.