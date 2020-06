Die Hobbykicker in Baden-Württemberg freuen sich, dass sie wieder gegen den Ball treten dürfen. Aber Vorsicht: Wer nach langer Sportpause sofort durchstarten will, sollte einiges beachten. Tipps eines Sportmediziners.

Dr. med. Christoph Buck kennt sich aus mit Sportverletzungen. Er hat früher selbst für den SSV Ulm 1846 in der dritten Liga gespielt. Heute betreut er als Teamarzt die deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft, Fußball-Viertligist SSV Ulm 1846 Fußball und Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm. Er ist als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Ulm tätig. Sein Rat im SWR Sport-Gespräch: "Go slow - go better!".

Was sollte man aus gesundheitlicher Sicht unbedingt beachten?

Da man nach knapp dreimonatiger Sportpause Defizite in den Bereichen Schnellkraft, Koordination und Beweglichkeit hat, sollte man langsam und dosiert beginnen, sich wieder sportlich zu betätigen. Zunächst sollte man grundlegende und allgemeine Übungen durchführen, um den Körper in den oben genannten Bereichen wieder fit zu bekommen.

Außerdem ist es wichtig, während und nach der Belastung Pausen einzubauen, um sich ausreichend zu regenerieren. Dazu viel trinken und vor allem immer den Kopf einschalten, um Verletzungsrisiken zu minimieren oder gänzlich zu vermeiden. "Go slow - go better!"

Welche speziellen Verletzungsrisiken bestehen?

Am ehesten kommt es zu Muskel- und Sehnenverletzungen. Aber auch Kapsel-Bandverletzungen im Sprunggelenks- und Kniebereich können schnell passieren. Dazu besteht die Gefahr, dass das Herz-Kreislauf-System in seiner Funktion beschädigt wird.

Um die genannten Verletzungen und Erkrankungen zu vermeiden, sollte man die sportliche Aktivität mit niedrigen Intensitäten starten und es vor allem in den ersten Trainingseinheiten nicht übertreiben. Wenn Vorerkrankungen vorhanden sind, sollte man sich im Vorfeld medizinisch untersuchen lassen.

Wie sieht ein passendes Trainingsprogramm aus?

Bevor man wieder richtig mit dem Kicken anfängt, sollte man einige allgemeine Fitnessübungen machen. Damit können die entstandenen körperlichen Defizite in den wichtigsten Bereichen ausgeglichen werden:

Ausdauer: Lockere Dauerläufe, beginnend mit 20-30 Minuten, zwei Mal pro Woche

Kraft: Training wichtiger Muskelgruppen (Arme, Rumpf, Beine), dosierte Workouts mit wenig Gewichten und geringer Wiederholungszahl

Koordination: Verschiedene koordinative Übungen wie Balancieren, Jonglieren, Einbeinstand, etc.

Beweglichkeit: Ausgiebiges und vernünftiges Aufwärmen inklusive verschiedener Dehnübungen, lockere Pässe und Torschüsse, etc.

Was sollten vor allem ältere Sportler zusätzlich beachten?

Mit zunehmendem Alter steigt die Verletzungsgefahr. Muskeln und Sehnen verlieren an Flexibilität und Elastizität. Statische Dysbalancen und degenerative Veränderungen erhöhen das Verletzungsrisiko. Deshalb ist es wichtig, dass man nicht auf alte Verhaltensmuster zurückgreift. Zu großer Ehrgeiz oder zu wenig Regenerationszeit schadet nur.

Früher spielte Buck selbst drei Jahre für den SSV Ulm 1846 Fußball in der damaligen dritten Liga (1988 - 1991). Heutzutage kickt er in seiner Freizeit in der Alt-Herren-Mannschaft des SSV Ulm.