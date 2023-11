Heidenheim schlägt Stuttgart: Das sagen die Trainer

Der 1. FC Heidenheim hat das erste Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 gewonnen. Nach dem intensiven Schwaben-Duell waren VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und FCH-Coach Frank Schmidt im gemeinsamen Interview.

SWR Sport: Frank Schmidt, was sind Ihre Worte zum Leistung Ihrer Mannschaft nach diesem Spiel?

Frank Schmidt: "Ich glaube, es war eine gute Reaktion der Mannschaft nach dem Pokal-Spiel. Kein einfaches für uns gegen den VfB, die unheimlich viel Offensiv-Power haben, auch wenn heute noch Millot ausgefallen ist. Trotzdem war es eine Aufgabe, die wir erst mal mit viel Leidenschaft und viel Kampf lösen mussten. Wir haben uns da rein gearbeitet, waren auch torgefährlich. Und sind am Ende natürlich mega glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben."

SWR Sport: Sebastian Hoeneß, es ist ein sehr unangenehmes Spiel für Sie geworden. Warum war es für Ihre Mannschaft gerade in der ersten Halbzeit so schwer?

Sebastian Hoeneß: "Das lag einerseits an den Heidenheimern, die leidenschaftlich verteidigt haben, kompakt verteidigt haben, uns das Leben schwer gemacht haben. Aber es lag auch an uns, wir haben ein paar Dinge nicht so gut gemacht, wie wir sie schon gemacht haben. Wir waren ein bisschen zu statisch, im Aufbau zu langsam, vorne zu unbeweglich. Und so haben wir es verpasst, in gute Positionen zu kommen. Unterm Strich haben wir zu viele Standardsituationen zugelassen. Die Heidenheimer haben da eine enorme Stärke - mit [Jan-Niklas] Beste einen unglaublichen Schützen mit unglaublicher Konstanz. Da haben wir zuviel zugelassen. In solchen Spielen kann das spielentscheidend sein.

SWR Sport: Frank Schmidt, Ihre Mannschaft hat defensiv sehr gut gestanden, sich an den Plan gehalten. Ist der Matchplan aufgegangen?

Frank Schmidt: "Wenn man am Ende 2:0 gewinnt, kann man das leicht sagen. Trotzdem hat der VfB beim 0:0 einen Elfmeter verschossen, Silas hatte eine gute Chance. die wir sensationell weg verteidigen. Die Standards musst du dann holen. Das ist unser Spiel, unsere DNA. Daran habe ich erinnert die letzten Tage. Eins war klar: Wenn wir mitspielen wollen, dann sind wir unterlegen, das wissen wir. Also haben wir uns mit dem beschäftigt, was wir gut können. Wir haben gesagt, dass wir an die Offensiv-Standards glauben. Das 1:0 war der Brustlöser. Das ist wichtig in so einem Spiel: Ostalb-Wetter, viel Kampf, viel Intensität, viele Ecken und Chancen erarbeitet. Standards sind ein großes Thema bei uns, deswegen war es wichtig für uns, durch einen Eckball in Führung zu gehen."

SWR Sport: Sebastian Hoeneß, Ihre Mannschaft hatte auch Chancen. Was hat gefehlt, das Glück oder Serhou Guirassy?

Sebastian Hoeneß: "Wir hatten Chancen, das stimmt. In der letzten Situation muss er nicht unbedingt unter die Latte und dann rausgehen. Wir haben ein bisschen Präzision vermissen lassen. Da kommen unterschiedlich Dinge zusammen. Aber wir haben genug Spieler auf dem Platz gehabt, die Tore machen können. Das haben sie auch schon gezeigt. Heute hat es das erste Mal, seit wir zusammenarbeiten, nicht geklappt. Das müssen wir uns genau anschauen, aber nur Glück war es sicher nicht."