Freiburg II erfüllt Pflichtaufgabe in Halle

In der 3. Fußball-Liga hat der SC Freiburg II das Auswärtsspiel beim Halleschen FC gewonnen - und dabei einen Rückstand gedreht.

Die Bundesliga-Reserve der Breisgauer feierte am Samstag beim 3:1 (1:1) den dritten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen sowie den nunmehr zwölften Erfolg in der laufenden Saison. Während der SCF damit auf den zweiten Platz der Drittliga-Tabelle springt, befindet sich Halle als Letzter weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Die Partie begann ohne großes Abtasten, nach einer knappen halben Stunde musste Freiburg allerdings einen Dämpfer hinnehmen: Jonas Nietfeld brachte die Hausherren in der 28. Minute in Führung, obwohl die Gäste zu diesem Zeitpunkt spielbestimmend waren. Immerhin: Sie blieben es, dem Rückstand zum Trotz.

Freiburg II in Halle: Vermeij legt auf und trifft

Nur sieben Minuten später gelang den Breisgauern der Ausgleich, als Andi Hoti eine Ecke von Julian Guttau sowie das anschließende Zuspiel von Vincent Vermeij zum 1:1 verwertete. In der Folge blieb das Spielgeschehen ausgeglichen, das Top-Team vom SCF war allerdings weiterhin die etwas bessere Mannschaft - und im zweiten Durchgang zudem die effizientere.

Bei einem ihrer ersten Angriffe nach dem Seitenwechsel bestraften die Freiburger abermals die fehlende Zuordnung in der Hintermannschaft des HFC: Vermeij hatte bei seinem Kopfballtreffer zum 2:1 (54.) weder Gegenwehr noch große Mühe. Ähnlich erging es Lars Kehl, der nur vier Minuten nach seiner Einwechslung zum 3:1-Endstand traf (72.).