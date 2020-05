Der Re-Start ist vollbracht und die Bundesliga ist zurück aus der Corona-Pause. Doch zu Geisterspielen und Hygiene-Regeln sind viele Akteure geteilter Meinung.

"Also das Spiel selbst war nicht komisch", erzählte SC-Freiburg-Trainer Christian Streich nach dem 1:1 bei RB Leipzig im Interview mit SWR Sport. "Das Drumherum war richtig komisch. Aber das Spiel nicht. Wenn man einmal alles abzieht, war es ein Spiel Elf-gegen-Elf." Dennoch will der 54-Jährige so schnell es geht zurück zu vollen Stadien. "Natürlich freue ich mich wahnsinnig, wenn die Menschen wieder kommen, die uns beim Fußballspielen zuschauen wollen und die das Spiel lieben - genauso wie wir. Die Zuschauer gehören dazu, wie ein Tor und wir Trainer. Wir sind alle fußballverrückt. Und deshalb ist es total schade, wenn viele nicht hier sein können."

"Ich denke, es ist kein Vergleich", sagte auch Hoffenheims Verteidiger Benjamin Hübner. "Es ist gut, dass wir spielen und dass die Leute wieder Spaß am Fußball haben können. Aber es ist kein Vergleich zu einem Spiel mit vollem Stadion und den Emotionen, die man normalerweise auf dem Platz spürt."

Dauer 2:18 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW So lief der Re-Start nach der Corona-Pause Die Bundesliga ist zurück aus der Corona-Pause. Vor dem Re-Start fragten sich einige, ob das umfangreiche Hygiene-Konzept der DFL auch wirklich umgesetzt wurde. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Für Reporter blieb alles beim Alten

Aus Reporter-Sicht war es ein ganz normaler Spieltag. "Ich war ja nicht ganz allein da. Schließlich waren da noch die Kicker. Und deswegen hat es sich natürlich nach Fußball angefühlt", sagte SWR Sport-Reporterin Julia Metzner, die für SWR1 Stadion von der 0:3-Niederlage der TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC berichtet hat.

Dauer 1:26 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Schalte Julia Metzner Schalte Julia Metzner Video herunterladen (3,6 MB | MP4)

Keine Probleme mit Fans

Wie haben die Fans den Re-Start aufgenommen? Schließlich befürchteten Klubs und Behörden, dass einige den ersten Spieltag nach der Corona-Pause nutzen könnten, um sich vor den Stadien zu versammeln. Doch die Sicherheitschefs der Südwestklubs konnten aufatmen: "Im Vorfeld war schon klar, dass sich hier am Spieltag nichts abspielen wird", sagte beispielsweise der KSC-Sicherheitsbeauftrage Holger Brandenburg. Dementsprechend ruhig war es auch beim 2:0-Sieg des Karlsruher SC gegen Darmstadt 98.

Dauer 0:19 min Holger Brandenburg: "Die Fans halten sich an die Auflagen" Holger Brandenburg

Neue Diskussionen um Hertha BSC

Die Profis von Hertha BSC werden in der kommenden Woche wohl erneut für Diskussionen sorgen: Mehrfach kamen sich die Berliner beim Torjubel recht nahe und haben damit gegen das Abstandsgebot beim Torjubel verstoßen. Matheus Cunha klopfte Vedad Ibisevic auf den Kopf und nahm den Kapitän von hinten in den Arm. Ihr inzwischen suspendierter Teamkollege Salomon Kalou hatte mit seinem Kabinen-Video inklusive zahlreicher Handshakes den Kritikern des DFL-Konzepts reichlich Argumente geliefert. Auch Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram hatte die Jubel-Empfehlungen beim Neustart der Fußball-Bundesliga offenbar verdrängt. Der Stürmer ging nach seinem Treffer beim 3:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt am Samstag mit seinem Teamkollegen Ramy Bensebaini in Wangenkontakt und schien ihm sogar ein Küsschen aufzuhauchen.

Eine Strafe drohe aber nicht. "Der Torjubel von Spielern ist nicht Bestandteil des medizinisch-organisatorischen Konzepts der 'Task Force Sportmedizin / Sonderspielbetrieb', das am Donnerstag als Anhang in die DFL-Spielordnung aufgenommen wurde", teilte ein DFL-Sprecher am Samstag mit. "Zum Thema Torjubel wurden in Ergänzung zum Konzept lediglich Hinweise zur Orientierung gegeben - Sanktionen erübrigen sich daher."