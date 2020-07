+++ Wechsel von Freiburg-Keeper Schwolow zum FC Schalke 04 rückt näher +++ Waldhof holt Niederländer Verlaat von Sandhausen +++ Schürrle und BVB einigen sich auf Vertragsauflösung +++ Alle Infos im Südwest-Transferticker.

+++ Der VfB Stuttgart verpflichtet Konstantinos Mavropanos +++

Verstärkung für die Defensive des VfB Stuttgart: Der Bundesliga-Aufsteiger hat Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal London ausgeliehen. Bei den Gunners steht der 1,94 Meter große Abwehrhüne seit Januar 2018 unter Vertrag. Beim VfB trägt der 22-Jährige künftig das Trikot mit der Rückennummer 5. Der frühere griechische U21-Nationalspieler war für die Rückrunde der vergangenen Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen und absolvierte in diesem Zeitraum zwölf Pflichtspiele für den FCN. "Wir freuen uns sehr, dass wir Konstantinos Mavropanos für eine Saison von Arsenal verpflichten konnten. Wir kennen uns seit unserer gemeinsamen Zeit bei Arsenal, entsprechend lange beobachte ich seine Entwicklung. Konstantinos ist zweikampfstark, antrittsschnell und passt mit seinen Fähigkeiten und seinem Ehrgeiz sehr gut zu uns", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

+++ Wechsel von Freiburg-Keeper Schwolow zum FC Schalke 04 rückt näher +++

Der mögliche Wechsel von Torhüter Alexander Schwolow vom SC Freiburg zum Ligarivalen FC Schalke 04 wird offenbar konkreter. Einem "Sky"-Bericht zufolge befinden sich die beiden Klubs "in den finalen Gesprächen". Schwolow selbst soll sich mit den Schalkern schon länger über einen Transfer in diesem Sommer einig sein. Knackpunkt bei den Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen war bislang wohl die Ablösesumme. Rund acht Millionen Euro stehen im Raum, die Schalker wollen sie dem Bericht zufolge nun in Etappen bezahlen. Der Vertrag des 28 Jahre alten Schlussmanns bei den Freiburgern gilt noch bis Juni 2022.

+++ Waldhof Mannheim holt Verlaat +++

15.07., 20:32 Uhr: Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den Defensivspieler Jesper Verlaat vom Zweitligisten SV Sandhausen verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, kommt der 24-jährige Niederländer ablösefrei nach Mannheim. Verlaat absolvierte bisher 32 Zweitliga- und 78 Drittligapartien. "Es freut mich, dass wir Jesper Verlaat davon überzeugen konnten, dass der SV Waldhof der richtige Schritt in seiner Karriere ist", sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz. "Er ist ein sehr kompletter Defensivspieler und ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung für die neue Saison."

+++ Schürrle und BVB einigen sich auf Vertragsauflösung +++

15.07., 12:21 Uhr: Borussia Dortmund und Rio-Weltmeister Andre Schürrle gehen künftig getrennte Wege. Wie der BVB mitteilte, einigten sich beide Parteien auf eine Vertragsauflösung. Schürrle, der aus der Jugend des FSV Mainz 05 stammt und dort auch sich dort auch in der Bundesliga etablierte, hatte zuletzt leihweise beim russischen Traditionsklub Spartak Moskau gespielt, in Dortmund hätte der 29-Jährige noch einen Vertrag bis Sommer 2021 gehabt. "Rückblickend war es eine Zeit mit Höhen und Tiefen, aber auch mit vielen wertvollen Erfahrungen sowohl im sportlichen als auch insbesondere im privaten Bereich", sagte Schürrle, dessen nächstes Ziel noch nicht bekannt ist. Der Offensivspieler war 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Schwarz-Gelben gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. Schürrle bestritt nur 51 Pflichtspiele für den BVB, dabei kam er auf acht Tore und zehn Vorlagen. In der Saison 2018/19 war Schürrle bereits an den FC Fulham verliehen. Bei der WM 2014 hatte Schürrle im Finale gegen Argentinien (1:0 n.V.) die Vorlage zum Siegtreffer von Mario Götze gegeben. Auch Götze verlässt den BVB im Sommer.

ℹ️ Borussia Dortmund und André Schürrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich noch bis 2021 gültigen Vertrages verständigt. Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft, @Andre_Schuerrle! 🍀 Borussia Dortmund, Twitter, 15.7.2020, 12:02 Uhr

+++ Ex-Mannheimer Schultz geht nach Braunschweig +++

14.07., 17:29 Uhr: Abwehrspieler Michael Schultz schließt sich nach seinem Abschied vom Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim dem Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Wie sein neuer Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre. Schultz hatte insgesamt vier Jahre für die Mannheimer gespielt. Zum Ende der abgelaufenen Saison war sein Vertrag bei ihnen ausgelaufen.

+++ Nächste Abgänge: Trio verlässt den 1. FC Heidenheim +++

10.07., 14:41 Uhr: Zweitligist 1. FC Heidenheim hat drei weitere Abgänge vermeldet. Wie die Schwaben mitteilten, wird Offensivmann David Otto nach seiner einjährigen Leihe zum Bundesligisten TSG Hoffenheim zurückkehren. Zudem werden die Verträge von Mittelfeldspieler Maurice Multhaup und Stürmer Andrew Owusu, die zum Saisonende ausgelaufen waren, nicht verlängert. Wohin das Duo wechselt, ist noch nicht bekannt. Zuvor hatten die Heidenheimer, die in der Relegation gegen den SV Werder Bremen (0:0, 2:2) nur knapp den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg verpasst hatten, bereits Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck an den 1. FC Union Berlin und Verteidiger Timo Beermann an den VfL Osnabrück abgegeben.

+++ Heidenheims Griesbeck wechselt in die Bundesliga +++

08.07., 15:19 Uhr: Bundesligist Union Berlin hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Die Köpenicker verpflichten Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck von Zweitligist 1. FC Heidenheim. Der 29-Jährige wechselt ablösefrei nach Berlin und erhält bei den Eisernen einen Vertrag für die 1. und 2. Bundesliga. Über die Laufzeit machten die Berliner keine Angaben. Griesbeck hatte mit Heidenheim in der Relegation gegen Werder Bremen den Aufstieg knapp verpasst. "Bundesliga mit Union - auf diese Herausforderung freue ich mich sehr", sagte Griesbeck: "Als Gegner bin ich schon auf Union getroffen und habe vor allem bei Spielen an der Alten Försterei erlebt, was diesen Verein ausmacht. Union hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und eine starke erste Saison in der Bundesliga absolviert. Jetzt möchte ich dazu beitragen auch in der neuen Spielzeit in der ersten Liga erfolgreich zu sein."

+++ Regensburg verpflichtet Walldorfs Torschützenkönig Becker +++

07.07., 12:48 Uhr: Zweitligist Jahn Regensburg treibt seine Planungen für die kommende Saison voran und hat Stürmer Andre Becker vom Regionalligisten Astoria Walldorf verpflichtet. Der 23-Jährige, mit 20 Toren Schützenkönig der Staffel Südwest, ist ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2023. Geschäftsführer Profifußball Christian Keller nannte die Entwicklung des Angreifers "beachtlich. Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass er in der Saison 2019/20 parallel zum Fußball noch in Vollzeit beruflich eingebunden war". Becker, der parallel ein Bachelor-Studium in Ingenieurwesen Elektrotechnik abschloss, absolvierte bis zuletzt ein Praktikum.

+++ Mainz verleiht Abwehrtalent Pierre-Gabriel an Stade Brest +++

07.07., 10:28 Uhr: Bundesligist FSV Mainz 05 verleiht Rechtsverteidiger Ronael Pierre-Gabriel an den französischen Erstligisten Stade Brest. Brest besitzt laut einer Mitteilung der Mainzer zudem die Option, das Leihgeschäft mit dem 22-Jährigen um eine weitere Saison bis 2022 auszudehnen. FSV-Sportvorstand Rouven Schröder denkt, "dass er bei Stade Brest größere Optionen hat, regelmäßig zu spielen". Dies sei "unerlässlich, denn er ist immer noch ein junger Spieler mit sehr guten Anlagen, dem wir eine weitere positive Entwicklung zutrauen". Pierre-Gabriel kam im vergangenen Sommer von der AS Monaco nach Mainz, kam in der abgelaufenen Saison aber nur auf drei Bundesliga-Einsätze über die volle Spielzeit.