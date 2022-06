+++ Klose wird Trainer in Altach: Zwischen Sensation und Kulturschock +++

19.06., 14:19 Uhr: Der "große" Miroslav Klose wird Trainer beim österreichischen SCR Altach. Bis in die Weltnachrichten des ORF schaffte es diese überraschenden Verpflichtung des Weltmeisters, die Homepage des Vereins brach kurzzeitig zusammen. Die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" bezeichnete Kloses Schritt ins beschauliche 7.000-Einwohner-Örtchen als "kleinen Kulturschock". Am Montag soll Klose vorgestellt werden.

+++ Transferticker: Huth verlasst den FCK endgültig +++

18.06., 14:14 Uhr: Stürmer Elias Huth verlässt den 1. FC Kaiserslautern endgültig. Der 25-Jährige war von den Roten Teufeln zuletzt an den Halleschen FC ausgeliehen. Huth wechselt nun zum Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue. Der Angreifer war 2018 von Rot-Weiß Erfurt auf den Betzenberg gekommen und erhält in Aue nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

+++ FCK plant weitere Verstärkungen +++

19.06., 10:16 Uhr: Nach den zähen, aber erfolgreichen Vertragsverhandlungen mit Hikmet Ciftci kündigt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen weitere Transfers an.

+++ Sandhausen mit Kantersieg gegen TuS Mingolsheim +++

18.06., 20:08 Uhr: Mit einer Torflut ist der SV Sandhausen in die Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Alois Schwartz gewann beim Kreisligisten TuS Mingolsheim mit 10:0 (5:0). Neben den beiden Neuzugängen Matej Pulkrab (1. Minute) und Philipp Ochs (67./86.) trafen auch Dennis Diekmeier (4./45.), Christian Kinsombi (5.), Marcel Ritzmaier (38.), Bashkim Ajdini (51.), Chima Okoroji (65.) und Immanuel Höhn (90.). Der SVS begann die zweite Halbzeit mit einer komplett neuen Mannschaft. Zum Einsatz kamen in Josef Ganda und Abu-Bekir Ömer El-Zein auch zwei Testspieler.

David Kinsombi IMAGO IMAGO / foto2press

+++ KSC gewinnt auch zweites Testspiel +++

18.06., 20:08 Uhr: Der Karlsruher SC hat auch das zweite Testspiel seiner Saisonvorbereitung gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann gegen den südbadischen Verbandsligisten SV Bühlertal mit 5:0 (2:0). Fabio Kaufmann brachte den KSC vor 1.300 Zuschauern in der dritten Minute in Führung. Marvin Wanitzek (28.) erhöhte noch vor der Pause. Mit Ausnahme der Defensivspieler Marco Thiede und Tim Breithaupt stand zu Wiederbeginn eine stark veränderte Mannschaft auf dem Feld. Neuzugang Kelvin Arase (56.), Nachwuchsspieler Efe-Kaan Sihlaroglu (85.) und Lucas Cueto (90.) komplettierten den Karlsruher Erfolg.

Kelvin Arase - Karlsruher SC picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

+++ Heidenheim siegt im Benefizspiel beim TV Steinheim

18.06., 20:08 Uhr: Der 1. FC Heidenheim setzte sich im Benefizspiel beim TV Steinheim mit 7:0 (3:0) durch. Tim Kleindienst traf innerhalb von acht Minuten doppelt (31./39.) und nur eine Minute nach dem zweiten Treffer des Torjägers erhöhte Andreas Geipl gegen den Bezirksligisten auf 3:0. Die zweite Halbzeit begann der FCH mit elf frischen Spielern und das vierte Tor ließ nicht lange auf sich warten. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel traf Christian Kühlwetter, der in der 90. Minute noch einmal jubelte. Zudem zeigten sich Stefan Schimmer (81.) und Christopher Negele (90. +1) treffsicher. Die Einnahmen aus diesem Spiel sollen dem Wiederaufbau der Wentalhalle in Steinheim zu Gute kommen. Diese war an Ende Februar vollständig ausgebrannt.

18.06., 15:57 Uhr: Mit einem deutlichen 9:0 (5:0) beim beim Verbandsligisten SV Rülzheim hat der 1. FC Kaiserslautern sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Partie fand im Rahmen der 100-Jahr-Feier des SV Rülzheim statt, die der Klub wegen der Corona-Pandemie seit 2020 verschieben musste.

+++ Transferticker: Ciftci bleibt nach zähen Verhandlungen beim FCK +++

18.06., 15:25 Uhr: Hikmet Ciftci spielt auch künftig für den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim Aufsteiger nach zähen Verhandlungen verlängert. Dies gab der Verein in den sozialen Netzwerken bekannt. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht. Ciftci absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 21 Partien für die Roten Teufel, bei denen er vor allem in der Saison-Schlussphase zu den Leistungsträgern gehörte. Bei den Vertragsverhandlungen hatte der Profi über seinen Berater öffentlich mehr Geld gefordert und damit für Unmut bei den Vereinsverantwortlichen gesorgt.

18.06., 14:04 Uhr: Der SV Sandhausen geht in sie elfte Zweitliga-Saison am Stück. Im Interview zieht Präsident Jürgen Machmeier Bilanz und erklärt, was der Sandhausen besser macht als der FCK oder Waldhof Mannheim.

18.06., 10:10 Uhr: 1860 München hat Stürmer Joseph Boyamba verpflichtet. Der gebürtige Troisdorfer spielte zuletzt für den Ligakonkurrenten Waldhof Mannheim, wo sein Vertrag auslief. Boyamba hatte in der vergangenen Saison acht Tore und sechs Vorlagen in 35 Ligaspielen erreicht.

+++ Dirk Schuster und der FCK: Zeit für den Neuanfang +++

18.06., 8:09 Uhr: Richtig Zeit zum Kennenlernen gab es bisher nicht. Als Dirk Schuster bei den Roten Teufeln einstieg ging es direkt ans Eingemachte. Nach dem erfolgreichen Aufstieg ist jetzt auch Zeit "Sich zu beschnuppern, dass man auch ein bisschen besser weiß, wie der andere so tickt", verriet der Trainer im Interview.

17.06., 21:28 Uhr: Am 5. August startet die Fußball-Bundesliga in die kommende Saison. Die Spielzeit wird, wie üblich, vom amtierenden Meister eröffnet. Der FC Bayern tritt um 20:30 Uhr bei Eintracht Frankfurt an. Der VfB empfängt am ersten Spieltag RB Leipzig. Freiburg muss in Augsburg ran, Hoffenheim spielt in Mönchengladbach und Mainz 05 in Bochum.



+++ Miroslav Klose wird Trainer beim SCR Altach +++

17.06., 17:49 Uhr: Miroslav Klose übernimmt erstmals ein Cheftrainerposten im Profifußball. Der ehemalige FCK-Stürmer wird neuer Trainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach. Der 44-Jährige wird laut Klub-Mitteilung am Sonntag seinen Vertrag unterschreiben. Zuletzt war Klose Co-Trainer bei Bayern München.

+++ Transferticker: Umworbener Kyereh tendiert wohl zum SC Freiburg +++

17.06., 16:10 Uhr: Den von mehreren Bundesliga-Clubs umworbenen Daniel-Kofi Kyereh vom FC St. Pauli zieht es offenbar zum SC Freiburg. Das berichtete das Multimediaprojekt "Deichstube" aus Bremen am Freitag. Der offensive Mittelfeldspieler der ghanaischen Fußball-Nationalmannschaft wurde zuletzt auch mit Werder Bremen, dem FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Besonders die Bremer sind nach Berichten der "Deichstube" und auch der "Bild»-Zeitung bereit, für einen Transfer des 26-Jährigen bis an ihre finanzielle Schmerzgrenze zu gehen. Als Ablösesumme für Kyereh steht ein Betrag von vier bis fünf Millionen Euro im Raum.

17.06., 15:43 Uhr: Die 2. Bundesliga startet dieses Jahr bereits am 15. Juli. Der FCK eröffnet die Spielzeit am Freitagabend bei Hannvoer 96. Der KSC muss zum Auftakt in Paderborn ran. Heidenheim spielt in Rostock, Sandhausen empfängt Absteiger Arminia Bielefeld.

+++ 40 Jahre Amateurmeister Mainz 05 +++

17.06., 8:15 Uhr: Am 17. Juni 1982 wird der 1. FSV Mainz 05 im Bruchwegstadion Deutscher Amateurmeister. Ein Doppelpack von Charly Mähn brachte die 05er auf Erfolgskurs gegen die Amateure von Werder Bremen.

+++ Transferticker: Lennart Grill wechselt leihweise nach Berlin +++

16.06., 18:29 Uhr: Lennart Grill, ehemaliger Keeper des 1. FC Kaiserslautern, hat einen neuen Arbeitgeber und wechselt leihweise zu Union Berlin. Der Bundesligist hat damit die Lücke bei den Torhütern wieder geschlossen. Drei Tage nach dem Abgang von Ex-Stammkeeper Andreas Luthe an den Betzenberg liehen sich die Berliner Grill von Ligakonkurrent Bayer Leverkusen aus. Die Leihe beinhaltet eine Kaufoption. Der Vertrag des 23-Jährigen in Leverkusen ist bis zum Ende der Saison 2023/2024 datiert. Von 2016 bis 2020 stand Grill bei den Roten Teufeln im Tor.

+++ Transferticker: Sickinger wechselt vom SVS nach Elversberg +++

16.06, 14:03 Uhr: Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg hat Carlo Sickinger nach einer halbjährigen Ausleihe vom Zweitligisten SV Sandhausen nun fest verpflichtet. Wie der saarländische Fußballklub mitteilte, hat der 24-jährige Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2024 unterzeichnet. Sickinger hatte vor seiner Zeit in Sandhausen beim 1. FC Kaiserslautern gespielt.

+++ Freiburg hat keine Angst vor Europa +++

16.06., 9:45 Uhr: Der SC Freiburg will mit einer anderen Einstellung in die Europapokal-Spiele gehen als noch bei der letzten Teilnahme vor neun Jahren. "Dieser Aufgabe als Aushängeschild wollen wir jetzt gerecht werden", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach dem "kicker".

+++ Mainz 05 bereitet sich auf die neue Saison vor +++

16.06., 6:20 Uhr: Am kommenden Dienstag startet Mainz 05 in die Saisonvorbereitung. 05-Trainer Bo Svensson muss zunächst einmal auf die Nationalspieler verzichten, diese stoßen erst Mitte Juli zur Mannschaft hinzu. Währenddessen wird weiter am Kader gebastelt.

+++ Transferticker: Waldhof Mannheim holt Riedel aus Rostock +++

15.06, 17:38 Uhr: Der SV Waldhof Mannheim hat Julian Riedel vom Zweitligisten FC Hansa Rostock verpflichtet. Über die Vertragsdauer für den 30 Jahre alten Defensivallrounder machte der Drittligist keine Angaben. Riedel absolvierte 159 Spiele für Rostock und war Stammspieler in der Innenverteidigung. Ausgebildet wurde er in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen.

+++ SVS-Trainer hofft auf neuen Stürmer und sorgenfreie Saison +++

15.06., 17:24 Uhr: Nur zwei Wochen Pause gab es für die Profis des SV Sandhausen nach der abgelaufenene Saison. Am Mittwoch bat Alois Schwartz zum ersten Training. Der Coach hofft nach dem Abgang von Top-Torjäger Pascal Testroet auf einen adäquaten Ersatz und eine sorgenfreie Saison.

+++ Transferticker: Heidenheim verpflichtet Beste von Werder Bremen +++

15.06, 15:28 Uhr: Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat Jan-Niklas Beste von Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen verpflichtet. Der offensive Außenbahnspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Beste war in den vergangenen beiden Jahren von Werder an Jahn Regensburg ausgeliehen gewesen, sein Vertrag in Bremen lief noch bis 2023. Über die Ablöse machte Heidenheim keine Angaben.

+++ Transferticker: Sandhausen und Sickinger lösen Vertrag auf +++

15.06., 09:14 Uhr: Der SV Sandhausen und Carlo Sickinger lösen den bestehenden Vertrag des Mittelfeldspieler zum 30.06.2022 auf, wie der Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Zu Beginn der Saison 2021/22 wechselte Sickinger vom 1. FC Kaiserslautern nach Sandhausen und kam für die Kurpfälzer sechsmal zum Einsatz. Im Winter wurde der 24-Jährige dann an die SV Elversberg ausgeliehen, mit der Sickinger in die 3. Liga aufstieg. Nach Ende der Spielzeit habe sich Sandhausen einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung mit Sickeringer geeinigt, so der Verein.

+++ Transferticker: SV Waldhof holt Bahn & Malachowski +++

14.06., 15:55 Uhr: Der SV Waldhof Mannheim bastelt am Kader für die neue Saison in der 3. Fußball-Liga. Nachdem am Dienstagvormittag Bentley Baxter Bahns Verpflichtung bekanntgegeben worden war, folgte wenige Stunden später die Vollzugsmeldung bei Adrian Malachowski. "Mit Bentley Baxter Bahn haben wir einen sehr torgefährlichen Mittelfeldspieler für unsere Mannschaft gewinnen können", sagte Sport-Geschäftsführer Tim Schork in einer Pressemitteilung der Mannheimer über den 29-Jährigen, der zuletzt für den FC Hansa Rostock auflief. "Er bringt neben seiner spielerischen Qualität viel Mentalität in unser Team." Malachowski kommt vom Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Dort kam der viermalige U-Nationalspieler Polens in den vergangenen beiden Jahren auf 47 Spiele.

+++ Neue Torwart-Philosophie beim FCK: Erfahrung statt junge Talente +++

14.06., 12:04 Uhr: Jahrzehntelang baute der 1. FC Kaiserslautern im Tor auf Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. Weidenfeller, Trapp, Pollersbeck, zuletzte Raab - die Liste lässt sich beliebig verlängern. Für die neue Saison gehen die Roten Teufel mit Neuverpflichtung Andreas Luthe einen anderen Weg.