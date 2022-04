Von Ruit in die große Fußballwelt: Wie der DFB regionale Talente fördert

Am vergangenen Samstag fand die Eingangssichtung für den neuen Jahrgang des DFB-Stützpunktes Ruit statt. Hierzu konnten die regionalen Vereine ihre größten Talente anmelden.

Gespannt und etwas nervös treffen sich die Jungs und Mädels des Jahrgangs 2011 an diesem Samstag auf dem Sportplatz in Wendlingen. Die Erwartungen der Kinder sind riesig. "Einmal hat mich ein Spieler gefragt, ob wir zu den Auswärtsspielen dann auch mit dem Flugzeug fliegen", berichtet DFB-Stützpunkttrainer Uwe Fechter schmunzelnd.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Eingangssichtung des DFB-Stützpunktes Ruit SWR

Flächendeckendes Talentförderprogramm an den DFB-Stützpunkten

Ruit ist einer von 366 DFB-Stützpunkten in ganz Deutschland. Allein in Baden-Württemberg gibt es 45 Stützpunkte. Diese sind die unterste Ebene des Talentförderprogramms des DFB. Das Talentförderprogramm entstand im Jahr 2002 als Folge des schlechten Abschneidens der Nationalmannschaft bei den Turnieren in den Jahren 1998 und 2000. Die Kinder verbrachten immer weniger Zeit auf dem Bolzplatz. "Wir haben gemerkt, dass uns der Straßenfußball weggebrochen ist. Die Jungs und Mädels haben zweimal die Woche Vereinstraining und das war es dann", erklärt Oliver Kuhn, der als DFB-Stützpunktkoordinator für den Bereich Württemberg Nord verantwortlich ist. Das DFB-Stützpunkttraining soll eine Ergänzung zum Vereinstraining darstellen. Immer montags dürfen die talentiertesten Jungen und Mädchen von der U12 bis zur U15 an einem DFB-Stützpunkt trainieren. Kein Talent soll mehr als eine halbe Stunde Fahrtweg haben.

Sportliches Talent allein reicht nicht aus

Für den DFB-Stützpunkt in Ruit haben die Vereine insgesamt mehr als 60 talentierte Jungen und Mädchen angemeldet. Nun gilt es für die DFB-Stützpunkttrainer, hiervon die Talentiertesten auszuwählen. Die Talente werden in Teams eingeteilt und spielen auf mehreren Feldern ein Turnier. Die Stützpunkttrainer rotieren zwischen den Feldern, beobachten und machen sich Notizen. Aber auf was gilt es genau zu achten? "Wir brauchen Bewegungstalente mit mindestens einer Waffe, also zum Beispiel eine außergewöhnliche Schnelligkeit, ein ausgezeichnetes Dribbling oder eine extreme Spielintelligenz", sagt Fechter.

Aber nicht nur auf die sportliche Komponente kommt es an: "Entscheidend sind auch die Einstellung, Motivation und Sozialkompetenz der Jungs und Mädels", ergänzt ihn sein Trainerkollege Guglielmo Falcone. Gesondert behandelt werden talentierte Torspieler und Torspielerinnen. Diese trainieren zunächst mit dem Torspielertrainer Serdar Kurt und werden dann später in die Turnierform integriert. Zumindest in Württemberg hat sich der Begriff Torspieler in der Zwischenzeit etabliert: "Früher gab es den klassischen Torhüter, der einfach nur mit allen Mitteln das Tor verhindern sollte. Heute wird auf der Position viel mehr verlangt. Der frühere Torhüter ist jetzt eine Kombination zwischen Torhüter und Feldspieler. Von daher passt die Bezeichnung Torspieler einfach besser zum Anforderungsprofil", erklärt Experte Serdar Kurt.

Der Weg nach oben ist weit

Die Talente, die in Wendlingen für den DFB-Stützpunkt in Ruit vorspielen haben noch einen langen Weg vor sich. Die DFB-Stützpunkte stellen die unterste Ebene des Talentförderprogramms dar. Wer sich am Stützpunkt bewährt hat die Möglichkeit, den Sprung in die Landesverbandsauswahl zu schaffen und kann sich darüber dann für die U-Nationalmannschaften des DFB empfehlen. Häufig bleiben Toptalente auch nicht die vollen vier Jahre an einem Stützpunkt, sondern schaffen im Laufe dieser Zeit den Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum. Prominente Vorbilder, die einen württembergischen DFB-Stützpunkt besucht haben, gibt es auf jeden Fall genug.

Vom SC Freiburg bis FC Arsenal: Württembergische Stützpunkttalente spielen für Profiteams weltweit

Werden wirklich alle Talente gefördert?

Es tut sich also einiges im Bereich der Talentförderung. Auffällig ist auch, dass die Sichtung zweimal durchgeführt wird. Einmal am Vormittag mit den im ersten Halbjahr geborenen und einmal am Nachmittag mit den im zweiten Halbjahr geborenen Talenten. Hierdurch soll dem relativen Alterseffekt entgegengewirkt werden. Spät im Kalenderjahr geborene sind oft körperlich noch nicht so weit entwickelt und haben weniger Spielerfahrung. Deshalb werden häufig eher die in den ersten Quartalen geborenen Spielerinnen und Spieler in Auswahlteams gefördert und kommen in ihren Mannschaften auf viel Spielzeit.

"Am Stützpunkt versuchen wir ein Gleichgewicht herzustellen und die Talente eines Jahrgangs auf alle vier Quartale des Geburtsjahres gleich zu verteilen", meint Kuhn. Dies wird aber nicht überall in der Talentförderung so praktiziert. "Wir am Stützpunkt haben nicht den Druck, gewinnen zu müssen. Immer wenn es ums gewinnen geht, werden die aktuell besten Spieler und Spielerinnen eingesetzt und nicht die talentiertesten."

Es ist keine Seltenheit, dass Auswahlteams der Landesverbände zu 80 Prozent aus Talenten bestehen, die im ersten Quartal geboren sind. "Wir haben in Deutschland ein Geburtengleichgewicht. Es werden aber, bis auf wenige Ausnahmen, nur die Hälfte der Talente gefördert", bringt es Kuhn auf den Punkt. Wenngleich er auch anführt, dass nicht nur das kalendarische Alter, sondern auch die persönliche Entwicklung der Jungs und Mädels beachtet werden muss.

Corona-Zwangspausen machen sich bemerkbar

Mit dem diesjährigen Niveau sind die Stützpunkttrainer bei der Sichtung nicht ganz zufrieden. "Man merkt, dass den Talenten durch die Corona-Pausen etwas fehlt", bilanziert Fechter. Zum Ende der Sichtung werden dann insgesamt 13 Spieler an den DFB-Stützpunkt in Ruit eingeladen. Der Rest ist sichtlich enttäuscht, auch die ein oder andere Träne wird verdrückt. Allerdings besteht auch weiterhin die Möglichkeit, am DFB-Stützpunkt aufgenommen zu werden. Die Stützpunkttrainer sind an den Wochenenden auf den regionalen Sportplätzen unterwegs und sind auf der Suche nach weiteren Talenten. "Uns geht kein Talent durch die Lappen", macht Fechter den enttäuschten Kindern Mut.