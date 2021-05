per Mail teilen

Helen Breit ist die Vorsitzende der Fanorganisation "Meine Kurve e.V.". Mit acht anderen aus dem Fußball bekannten Frauen ist die Freiburgerin in die Offensive gegangen.

Gerade haben sich die Fraktionen von CDU, CSU und SPD auf ein neues Gesetz zur Stärkung der Position von Frauen in Unternehmensvorständen verständigt. "Ein großer Erfolg" sei das, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Von Erfolgen dieser Art ist der deutsche Fußball meilenweit entfernt. Noch immer sind mehr als 90% der Entscheidungspositionen in deutschen Verbänden und Clubs mit Männern besetzt. Eine Gruppe von neun Frauen, die im Fußball bekannt und weit vernetzt sind, ist jetzt mit einem Forderungspapier an die Öffentlichkeit getreten.

Vielfalt als Stärke

Ob Nationaltorhüterin Almuth Schult, Sandra Schwedler als Aufsichtsratsvorsitzende von Fußball Zweitligist FC St. Pauli oder Helen Breit als Fanvertreterin: sie alle kommen aus den unterschiedlichen Bereichen des Fußballs, bringen unterschiedliche Erfahrungen ein und mit und haben das gleiche Ziel: mehr Geschlechtergerechtigkeit im Fußball. "Dass es zeitgemäß ist, darin sind wir uns alle einig", berichtet Helen Breit im Interview mit SWR 1 Stadion und erfährt das auch in ihrer Fanarbeit in Freiburg, unter anderem auch im Austausch mit dem SC. Die Fragen, die darauf folgen, machen es kompliziert: Wie geht der Weg dorthin? Wie schnell darf er gehen? Oder wie langsam muss er gehen? "Für uns ist klar, das Thema muss ganz hoch auf die Prioritätenliste, wenn das einfach nur so mit läuft, wird sich nichts verändern."

"Ich möchte, dass jeder Mensch, der mag, im Fußball seinen Platz finden kann."

Bewusstsein schaffen als Basis

Grundlegend sei es, Bewusstsein für Veränderungsnotwendigkeit zu schaffen. Auch die Quote nicht als rotes Tuch zu sehen, sondern als Öffnung: "Damit soll ja nicht das Leistungssystem ausgehebelt werden, sondern es soll kompetenten Frauen der Zugang eröffnet werden," erklärt Helen Breit. Sie setzt sich immer wieder für den Austausch ein. Sich zusammen zu setzen, offen zu reden, Verständnis für die andere Position zu entwickeln und gemeinsam Lösungen zu finden, das ist für die ehemalige Sozialarbeiterin der Idealfall: "Und dann muss man merken, dass es viel, viel fruchtbarer und cooler ist, wenn man in gemischt-geschlechtlichen und diversen Teams zusammen arbeitet." Den Fanbereich sieht Breit auf einem guten Weg: "Ich merke, dass es ein hohes Bedürfnis auch bei Männern gibt, damit wir möglichst viele sind, unabhängig vom Geschlecht."

Die Integration neuer Entscheidungsträgerinnen als zentraler Punkt bei der Gestaltung der Zukunft des deutschen Fußballs wurde öffentlich schnell als Forderung auf die Nachfolge von DFB-Präsident Fritz Keller interpretiert. "Das war ja auch ein natürlicher Reflex, aber es ist sehr verkürzt, nur auf den DFB zu schauen" erklärt die Freiburgerin. Die Forderungen reichen von einer verbindlichen Quote für Führungspositionen in Fußballverbänden und Vereinen von 30% über gezielte Programme, um Frauen zu stärken oder auch die Sanktionierung jeglicher Form von Sexismus.

Daumen hoch von Micky Beisenherz, Maria Furtwängler oder Malu Dreyer

Die Liste der Unterstützer ist vielfältig und lang: Moderator Micky Beisenherz oder Schauspielerin Maria Furtwängler sind ebenso dabei wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, die Stuttgarter Managerin und Aufsichtsrätin Janina Kugel oder die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Gleichberechtigung in allen Bereichen der Gesellschaft, so Dreyer gegenüber dem sid, sei eine Frage der Gerechtigkeit. Resonanz, aber auch Unterstützungsangebote, die den neun Frauen zeigen, dass der Schritt nicht nur notwendig war, sondern richtig. "Ich habe den Eindruck, dass das Kopfschütteln darüber, warum wir das noch nicht haben, größer ist, als der Aufschrei, dass Frauen im Fußball sichtbar sein sollen und agieren dürfen." Und das, so Breit, mache definitiv Hoffnung.