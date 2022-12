"Du hast du mich zutiefst inspiriert"

Die Fußball-Welt trauert um Pelé. Weggefährten aus Baden-Württemberg erinnern sich an den dreimaligen Weltmeister.

Der Stuttgarter Cacau zeigte sich tief bewegt vom Tod der brasilianischen Fußball-Ikone Pelé: "Obwohl ich dich nie kennengelernt habe, hast du mich zutiefst inspiriert - deine Ziele, deine Freude, deine Einstellung, dein Respekt. Ich danke dir für dein Vermächtnis", schrieb der ehemalige deutsche Nationalspieler, der in Santo André im Bundesstaat São Paulo zur Welt gekommen ist.

Welt- und Europameister trauern um Pelé

Für Europameister Hansi Müller war Pele "mein großes Vorbild. Auf- und außerhalb des Platzes. Eine weltweite Ikone, die unvergesslich bleiben wird". "Danke Pele", schreibt Weltmeister Guido Buchwald, "ruhe in Frieden, Legende". Der ehemalige VfB-Stuttgart-Stürmer Kevin Kurányi fasste sich auf Instagram eher kurz: "Ruhe in Frieden, Pelé." Im Interview mit SWR Sport sagte der in Rio de Janeiro geborene deutsche Nationalspieler: "Jeder, der was mit Fußball zu tun hat, trauert um ihn." Er werde Pelé als König des Fußballs in Erinnerung behalten: "Es wird immer in der Fußballwelt leben und spielt jetzt im Himmel mit Maradona."

Besonders anrührend sind die Worte von Franz Beckenbauer: "Der Fußball hat den Größten seiner Geschichte verloren, und ich einen einzigartigen Freund". Er sei 1977 in die USA gegangen, da er unbedingt mit Pelé bei Cosmos New York in einer Mannschaft spielen wollte: "Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere", schrieb Beckenbauer.

Auch der Bundestrainer zollt Pelé Respekt

Auch Bundestrainer Hansi Flick aus Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) hat mit Bestürzung auf den Tod von Pele reagiert. "Einen besseren Spieler als Pelé hat es nicht gegeben, für mich war und ist er der König des Fußballs", sagte Flick. Das Spiel des Brasilianers, der am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben war, sei "nahe der Perfektion" gewesen. Flick hob vor allem Pelés Qualitäten auf dem Platz hervor. "Der Fußball war sein bester Freund, und vermutlich gilt das auch umgekehrt. Pele hinterlässt eine Lücke, die niemals geschlossen werden kann", sagte er.

Selbst die Präsidenten anderer Sportverbände zollten Pelé Respekt: "Mit dem Tod von Pelé verliert die Welt eine große Sportikone", schrieb Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis).

So wird Pelé beerdigt

Pelés letzte Ruhestätte steht wie er im Guinness-Buch der Rekorde: Am Dienstag wird der Sarg mit den sterblichen Überresten des 82-Jährigen in eine Gruft im neunten Stock des Memorial Necropole Ecumenica geführt. Das Gebäude im Hochhaus-Format in Santos gilt als höchst aufragender Friedhof der Welt.

Der Jahrhundert-Fußballer hatte sein Grab schon vor 19 Jahren gekauft. "Ein Ort, der spirituellen Frieden und Ruhe ausstrahlt, wo niemand sich deprimiert fühlt", sagte Pelé damals. Der neunte Stock ist eine Referenz an seinen Vater Joao Ramos, der mit der Nummer 9 stürmte. Von der Gruft hat man einen Blick auf das Estadio Urbano Caldeira, wo Pele zwischen 1956 und 1974 für den FC Santos viele seiner 1281 Tore erzielte.

So laufen die Trauer-Feiern

Im als Vila Belmiro bekannten Stadion wird am Montag für 24 Stunden auch sein Leichnam am Mittelkreis aufgebahrt, damit Fans ihrem Idol im Vorbeimarsch die letzte Ehre erweisen können. Für Dienstag, 10.00 Uhr Ortszeit, ist dann ein Trauerzug quer durch die Stadt bis hin zum Haus, wo seine Mutter Celeste (100) heute noch wohnt, geplant, ehe Pelé im Memorial seine letzte Ruhestätte findet. Auf Wunsch der Familie finden die Trauerfeierlichkeiten erst nach dem Jahreswechsel statt, weil am Sonntag der gewählte Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva in der Hauptstadt Brasilia feierlich in sein Amt eingeführt wird.