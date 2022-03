"Fußball ohne Einschränkung"? - Fanrückkehr mit klaren Forderungen

Beim nächsten Heimspiel des VfB Stuttgart dürfen wieder 60.000 Fans dabei sein. Trotz "2G-Regelung" wollen auch die Ultras vom "Commando Cannstatt" dabei sein.

Dass die "2G-Regelung" nichts mit Normalität zu tun hat, ist unbestritten. Wenn aber der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga den FC Augsburg am 27. Spieltag empfängt, greift genau diese Regelung. Etwas, dass z.B. auch die Ultras vom "Commando Cannstatt" bislang vom Stadionbesuch abgehalten hat. Jetzt haben sie die Rückkehr ins Stadtion angekündigt - trotz Einschränkung.

Klare Forderung: Einschränkung als Übergangslösung

Dank einer Sondergenehmigung wird der VfB am 19. März wieder vor 60.000 Zuschauern spielen können. "Ein Neckarstadion unter Vollauslastung ermöglicht uns wieder ein kollektives Auftreten", kommentieren die Fans der organisierten Gruppe "Commando Cannstatt" den Beschluss des Landes Baden-Württemberg, schon einen Tag vor der Lockerung der Corona-Regeln die Vollauslastung zuzulassen. Wichtig für die Ultras ist der Zusatz im Statement: "Die aktuellen Gegebenheiten sollten dabei allerdings weiterhin nur eine Übergangslösung sein." Damit liegen auch die Stuttgarter Ultras eigentlich auf einer Linie mit dem, was überregional von "Fanszenen Deutschland" veröffentlicht worden ist.

"20. März - Fußball für alle!"

In einem gemeinsam veröffentlichten Statement sind sich die einzelnen Fanszenen einig: wenn am 20. März tiefgreifende Corona-Maßnahmen fallen, wollen die Fans auch ihre "Stadionnormalität" zurück. "Die Einschränkungen der vergangenen Monate dürfen die Pandemie nicht überdauern", heisst es in der gemeinsamen Forderung. Was "Fußball ohne Einschränkung" sein soll, wird in sechs Punkten aufgeführt: Volle Auslastung der Stadien inklusive der Stehplätze, zehn Prozent Gästekontingent sowie die Abschaffung von Zutrittsbeschränkungen, Maskenpflicht unter freiem Himmel und personalisierten und digitalen Tickets.

Trotz der klaren Forderungen wurde auch Verständnis für ein mögliches "Hintertürchen, das beim bisherigen Pandemieverlauf aber durchaus verständlich" sei, gezeigt. Die aktuell noch gültigen Einschränkungen halten viele Ultras weiter vom Stadionbesuch ab. In Stuttgart verspricht das Commando Cannstatt die Rückkehr "mit organisiertem Support, Zaunfahnen, Trommeln, Schwenkfahnen und allem, was dazugehört". Erst einmal trotz 2G-Regelung.