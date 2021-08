Nach starkem Saisonauftakt gegen Leipzig mit Corona-Kader folgte gegen Bochum eine 0:2-Niederlage für den 1. FSV Mainz 05. Robin Zentner findet in SWR Sport deutliche Worte.

Viele haben den 05ern nach dem Sieg gegen RB Leipzig eine Top-Platzierung in der Liga vorausgesagt - manch einer sogar die Europa League. Dass das nach dem ersten Spiel zu früh ist, haben die Rheinhessen gegen Bochum unter Beweis gestellt. Auf den Auftakterfolg gegen die Sachsen folgte gegen den VfL Bochum die erste Auswärtspleite der Saison. Und das, obwohl sich die Aufstellung im Gegensatz zur vorangegangenen Partie nicht geändert hatte.

Zentner: "Das ist einfach peinlich!"

Mainz 05-Torhüter Robin Zentner hat vor allem in der Defensive Schwächen gesehen. Dass aus diesen dann zwei Tore und eine Niederlage resultieren - für den Mainzer einfach peinlich.

"Wir haben oft die Chance, das frühzeitig zu verteidigen. In den entscheidenden Momenten gewinnen wir die Zweikämpfe nicht. Und das wird dann natürlich bestraft."

Vorher hatte sich bei SWR Sport schon Stürmer Jonathan Burkardt kritisch geäußert - und vor allem das eigene Zweikampfverhalten gegen Bochum bemängelt.

Erwartungen und Druck steigen - auch im Team selbst

Nach dem 1:0-Sieg gegen Vize-Meister Leipzig und der Niederlage gegen Aufsteiger Bochum ist jetzt erst einmal Tabellenmittelfeld angesagt. Am nächsten Samstag kommt mit der SpVgg Greuther Fürth ein weiterer motivierter Aufsteiger in die Mainzer Arena, der in Stuttgart zwar deutlich 1:5 verlor, in Bielefeld aber einen respektablen Punkt einsammeln konnte. Bei den Rheinhessen ist die Erwartungshaltung hoch: Zentner erwartet eine deutlich stärkere Präsenz seiner Mannschaft.

Gegen Fürth dürfte es der eine oder andere Quarantäne-Rückkehrer in die Startelf schaffen. Nach einem Corona-Ausbruch im Team waren einige Stammspieler und Akteure im Trainerstab für das Spiel gegen Leipzig ausgefallen.